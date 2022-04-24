Кремль опублікував старі фото Путіна, видавши їх за великоднє богослужіння 24 квітня

Невідповідності також були у відеоряді прямої трансляції з храму Христа Спасителя, в якому були присутні президент РФ і мер Москви.

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Образи президента РФ Володимира Путіна та мера Москви Сергія Собяніна, в яких вони засвітилися 24 квітня у Храмі Хреста Спасителя, збігаються із зовнішнім виглядом на минулорічному богослужінні. Відповідні знімки було опубліковано на офіційному сайті глави Росії.

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Пресслужба Кремля повідомила, що Володимир Путін та Сергій Собянін були присутні на нічному великодньому богослужінні у храмі Христа Спасителя, який знаходиться у Москві.

У пресрелізі також зазначено, що урочистий молебень звершував патріарх РПЦ Кирило.

[ + – ] Путіна запідозрили у монтажі відео з храму через однакові костюми

Примітно, що практично в ідентичних костюмах Володимир Путін та Сергій Собянін були присутні на великодньому богослужінні в Москві, яке проходило 2 травня 2021 року.

[ + – ] Путіна запідозрили у монтажі відео з храму через однакові костюми

У двох пресрелізах Кремля від 24 квітня 2022 року та 2 травня 2021 року можна також побачити схожі знімки, на яких зі свічкою в руках "позує" Володимир Путін у храмі Христа Спасителя.

[ + – ] Володимир Путін на великодньому богослужінні 2 травня 2021 року

[ + – ] Володимир Путін на великодньому богослужінні 24 квітня 2022 року

Ще кілька невідповідностей користувачі соціальних мереж виявили під час трансляції великоднього богослужіння, на якому були присутні Володимир Путін та Сергій Собянін.

Зокрема, на 35 секунді відеокамера фокусується на президенті РФ, який стоїть на тлі червоного полотна із намальованою короною. Вже за чотири секунди в кадрі можна побачити тільки мера Москви. На 01:12 Володимир Путін знову "матеріалізується" поряд із Сергієм Собяніним із тією ж свічкою в руках.

[ + – ] Путіна запідозрили у монтажі відео з великоднього богослужіння у Москві

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Володимир Путін ховається у бункері. Джерела стверджували, що президент РФ під час засідань садить усіх на відстані 10 метрів від себе, оскільки боїться замаху.

Президент США Джо Байден також припускав, що Володимир Путін міг самоізолюватись у бункері після початку вторгнення ЗС РФ в Україну.