Эко-активисты заблокировали проход танкера с российской нефтью в Норвегии (фото)

Члены организации привязали свою резиновую лодку к якорной цепи судна. С помощью такой акции активисты хотели выразить протест против вторжения РФ в Украину.

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Активисты движения по защите окружающей среды Greenpeace и организации Extinction Rebellion в понедельник, 25 апреля, заблокировали проход танкера, который осуществлял доставку российской нефти в Норвегию. Участники акции приковали одну из своих лодок к кораблю в знак протеста против полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Greenpeace.

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Журналисты со ссылкой на данные службы отслеживания судов Marine Traffic сообщили, что танкер "Усть-Луга" стоит на якоре возле нефтяного терминала Exxon Mobil в Слагене, что примерно в 70 км к югу от норвежской столицы Осло.

Активисты на красной резиновой лодке привязали свое судно к якорной цепи танкера, пытаясь предотвратить разгрузку 95 тысяч тонн российской нефти. В заявлении главы норвежского отделения Greenpeace Фроде Плейма отмечается, что нефть несет собой основу не только для климатического кризиса, но также и для войн и конфликтов.

"Я шокирован тем, что Норвегия действует как свободный порт для российской нефти, которая, как мы знаем, финансирует войну Путина", — добавил он.

Активисты призвали норвежские власти запретить импорт российского топлива, отметив, что региональное подразделение компании Exxon Mobil Esso должно расторгнуть любые контракты на поставки нефти из РФ в связи с вторжением в Украину.

В свою очередь представитель норвежского подразделения Esso в комментарии агентству указал, что компания согласилась на закупку нефти еще до начала полномасштабной агрессии РФ и в дальнейшем закупать этот ресурс не планирует.

Груз танкера используется в судоходстве, добавили в компании.

Напомним, Евросоюз может поднять тему импорта нефти в шестом пакете санкций против РФ, но там будут частичные ограничения, а не полный запрет на покупку российского топлива.

Также мы писали, что Европа впервые за последние 2 года закупит нефть из ОАЭ.