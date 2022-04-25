Эко-активисты заблокировали проход танкера с российской нефтью в Норвегии (фото)
Члены организации привязали свою резиновую лодку к якорной цепи судна. С помощью такой акции активисты хотели выразить протест против вторжения РФ в Украину.
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Активисты движения по защите окружающей среды Greenpeace и организации Extinction Rebellion в понедельник, 25 апреля, заблокировали проход танкера, который осуществлял доставку российской нефти в Норвегию. Участники акции приковали одну из своих лодок к кораблю в знак протеста против полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Greenpeace.
Журналисты со ссылкой на данные службы отслеживания судов Marine Traffic сообщили, что танкер "Усть-Луга" стоит на якоре возле нефтяного терминала Exxon Mobil в Слагене, что примерно в 70 км к югу от норвежской столицы Осло.
Активисты на красной резиновой лодке привязали свое судно к якорной цепи танкера, пытаясь предотвратить разгрузку 95 тысяч тонн российской нефти. В заявлении главы норвежского отделения Greenpeace Фроде Плейма отмечается, что нефть несет собой основу не только для климатического кризиса, но также и для войн и конфликтов.
"Я шокирован тем, что Норвегия действует как свободный порт для российской нефти, которая, как мы знаем, финансирует войну Путина", — добавил он.
Активисты призвали норвежские власти запретить импорт российского топлива, отметив, что региональное подразделение компании Exxon Mobil Esso должно расторгнуть любые контракты на поставки нефти из РФ в связи с вторжением в Украину.
В свою очередь представитель норвежского подразделения Esso в комментарии агентству указал, что компания согласилась на закупку нефти еще до начала полномасштабной агрессии РФ и в дальнейшем закупать этот ресурс не планирует.
Груз танкера используется в судоходстве, добавили в компании.
Напомним, Евросоюз может поднять тему импорта нефти в шестом пакете санкций против РФ, но там будут частичные ограничения, а не полный запрет на покупку российского топлива.
Также мы писали, что Европа впервые за последние 2 года закупит нефть из ОАЭ.