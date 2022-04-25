Екоактивісти заблокували прохід танкера із російською нафтою в Норвегії (фото)

Члени організації прив'язали свій гумовий човен до якірного ланцюга судна. За допомогою такої акції активісти хотіли висловити протест проти вторгнення РФ до України.

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Активісти руху із захисту довкілля Greenpeace та організації Extinction Rebellion у понеділок, 25 квітня, заблокували прохід танкера, який здійснював доставку російської нафти до Норвегії. Учасники акції прикували один із своїх човнів до корабля на знак протесту проти повномасштабної війни РФ проти України. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву Greenpeace.

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Журналісти з посиланням на дані служби відстеження судів Marine Traffic повідомили, що танкер "Усть-Луга" стоїть на якорі біля нафтового терміналу Exxon Mobil у Слагені, що приблизно за 70 км на південь від норвезької столиці Осло.

Активісти на червоному гумовому човні прив'язали своє судно до якірного ланцюга танкера, намагаючись запобігти розвантаженню 95 тисяч тонн російської нафти. У заяві глави норвезького відділення Greenpeace Фроде Плейма наголошується, що нафта несе собою основу не тільки для кліматичної кризи, але й для воєн та конфліктів.

"Я шокований тим, що Норвегія діє як вільний порт для російської нафти, яка, як ми знаємо, фінансує війну Путіна", — додав він.

Активісти закликали норвезьку владу заборонити імпорт російського палива, зазначивши, що регіональний підрозділ компанії Exxon Mobil Esso має розірвати будь-які контракти на постачання нафти з РФ у зв'язку із вторгненням в Україну.

Зі свого боку, представник норвезького підрозділу Esso в коментарі агентству зазначив, що компанія погодилася на закупівлю нафти ще до початку повномасштабної агресії РФ і надалі закуповувати цей ресурс не планує.

Вантаж танкера використовується у судноплавстві, додали в компанії.

Нагадаємо, Євросоюз може порушити тему імпорту нафти у шостому пакеті санкцій проти РФ, але там будуть часткові обмеження, а не повна заборона на купівлю російського палива.

Також ми писали, що Європа вперше за останні 2 роки закупить нафту з ОАЕ.