73% американцев поддерживают поставки оружия в Украину

Это наибольший уровень поддержки с момента вторжения армии РФ в Украину. На настроения американцев повлияла информация о Буче и Ирпене.

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Трое из четверых граждан США сегодня поддерживают решения американского правительства о поставках оружия в Украину. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опрос, проведенный Reuters/Ipsos.

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Это самый высокий уровень поддержки с начала российского вторжения в Украину.

В конце марта аналогичный опрос общественного мнения показал, что 68% респондентов одобряют передачу вооружения украинской стороне. Но после освобождения 2 апреля Киевской области от российских оккупантов и распространения информации о жестоком обращении с гражданскими солдат ВС РФ, позиция части граждан США изменилась.

Согласно последнему опросу, большинство демократов и республиканцев поддерживают санкции США против России. Американцы заявляют, что 8 ноября на промежуточных выборах в Конгресс предпочтут кандидатов, поддерживающих военную помощь Украине.

Шесть из 10 демократов и почти половина республиканцев обеспокоены тем, что Россия попытается повлиять на выборы в Конгресс с помощью дезинформации, фейковых данных и онлайн-пропаганды.

25 апреля глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Украина готовится получить больше оружия от союзников. По его словам, Минобороны США поставит в нашу страну зенитные комплексы "Stinger", противотанковые ракетные комплексы "Javelin" и другое вооружение.

Напомним, в Германии согласились поставлять Украине зенитные САУ "Gepard". Речь идет о 50 комплексах, которые находятся на вооружении немецкой армии.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, когда Украина вернет оккупированные территории.