73% американців підтримують постачання зброї в Україну

Це найбільший рівень підтримки з вторгнення армії РФ в Україну. На настрої американців вплинула інформація про Бучу та Ірпінь.

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Троє з чотирьох громадян США сьогодні підтримують рішення американського уряду про постачання зброї в Україну. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опитування, проведене Reuters/Ipsos.

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Це найвищий рівень підтримки від початку російського вторгнення в Україну.

Наприкінці березня аналогічне опитування громадської думки показало, що 68% респондентів схвалюють передачу озброєння українській стороні. Але після звільнення 2 квітня Київської області від російських окупантів та поширення інформації про жорстоке поводження з цивільними солдатами ЗС РФ, позиція частини громадян США змінилася.

Згідно з останнім опитуванням, більшість демократів і республіканців підтримують санкції США проти Росії. Американці заявляють, що 8 листопада на проміжних виборах до Конгресу віддадуть перевагу кандидатам, які підтримують військову допомогу Україні.

Шість із 10 демократів і майже половина республіканців стурбовані тим, що Росія спробує вплинути на вибори до Конгресу за допомогою дезінформації, фейкових даних та онлайн-пропаганди.

25 квітня глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що Україна готується отримати більше зброї від союзників. За його словами, Міноборони США поставить до нашої країни зенітні комплекси "Stinger", протитанкові ракетні комплекси "Javelin" та інше озброєння.

Нагадаємо, в Німеччині погодилися постачати Україні зенітні САУ "Gepard". Йдеться про 50 комплексів, що знаходяться на озброєнні німецької армії.

Раніше Володимир Зеленський розповів, коли Україна поверне окуповані території.