Во Франции арестовали виллы трех российских бизнесменов, — СМИ

По информации журналистов, казначество европейского государства наложило арест на особняки Олега Дерипаски, Кирилла Шамалова и Мусы Бажаева.

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Французское казначейство арестовало три новых виллы российских бизнесменов — Олега Дерипаски, Кирилла Шамалова и Мусы Бажаева — расположенные на юге страны. Об этом сообщает канал BFM TV.

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Вилла, которая описывается журналистами как "очень большая", принадлежащая миллиардеру и основателю алюминиевого гиганта "Русал" Олегу Дерипаске, расположена между муниципалитетами Сен-Тропе и Раматюэлем и была приобретена в 2005 году.

Второй особняк, который попал под арест, принадлежит бывшему зятю президента России Владимира Путина, 32-летнему бизнесмену Кириллу Шамалову. Объект расположен в Биаррице и был приобретен в 2012 году. Вещатель отметил, что Шамалов приходится бывшим мужем младшей дочери главы российского государства Екатерине Тихоновой. Также он является сыном Николая Шамалова, который известен, как "личный банкир Путина".

Третья вилла, арестованная французскими властями — большой особняк на Лазурном берегу в Сен-Жан-Кап-Ферре, принадлежит чеченскому бизнесмену Мусе Бажаеву, который приобрел его в 2000-х годах. Дом называется Трианоном, так как является копией дворца, расположенного рядом с Версальским дворцом. Бажаев возглавляет энергетическую группу Alliance и занимает 139-е место в списке богатейших людей РФ по версии Forbes.

Напомним, недавно итальянская полиция конфисковала 25-комнатную роскошную виллу на острове Сардиния, которая принадлежит российскому гонщику Никите Мазепину и его отцу Дмитрию.

Также мы писали о поджоге виллы российского пропагандиста Владимира Соловьева, которая находится в старинной коммуне Менаджо на озере Комо.