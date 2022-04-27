У Франції заарештували вілли трьох російських бізнесменів, — ЗМІ

За інформацією журналістів, казначейство європейської держави наклало арешт на маєтки Олега Дерипаски, Кирила Шамалова та Муси Бажаєва.

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Французьке казначейство заарештувало три нові вілли російських бізнесменів — Олега Дерипаски, Кирила Шамалова та Муси Бажаєва — розташовані на півдні країни. Про це повідомляє канал BFM TV.

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Вілла, яка описується журналістами як "дуже велика", що належить мільярдеру та засновнику алюмінієвого гіганта "Русал" Олегу Дерипасці, розташована між муніципалітетами Сен-Тропе та Раматюелем і була придбана у 2005 році.

Другий маєток, який потрапив під арешт, належить колишньому зятю президента Росії Володимира Путіна, 32-річному бізнесменові Кирилу Шамалову. Об'єкт розташований у Біарриці та був придбаний у 2012 році. Мовник зазначив, що Шамалов є колишнім чоловіком молодшої дочки глави російської держави Катерини Тихонової. Також він є сином Миколи Шамалова, який відомий як "особистий банкір Путіна".

Третя вілла, заарештована французькою владою — великий маєток на Блакитному березі в Сен-Жан-Кап-Феррі, належить чеченському бізнесменові Муси Бажаєву, який придбав його у 2000-х роках. Будинок називається Трианоном, оскільки є копією палацу, розташованого поруч із Версальським палацом. Бажаєв очолює енергетичну групу Alliance та посідає 139-е місце у списку найбагатших людей РФ за версією Forbes.

Нагадаємо, нещодавно італійська поліція конфіскувала 25-кімнатну розкішну віллу на острові Сардинія, яка належить російському гонщику Микиті Мазепіну та його батькові Дмитру.

Також ми писали про підпал вілли російського пропагандиста Володимира Соловйова, яка знаходиться у старовинній комуні Менаджо на озері Комо.