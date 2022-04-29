Солдаты США во время Второй мировой украли у итальянки торт. Ей подарили новый спустя 77 лет

Мери Мион было 13 лет, когда прибывшие в Италию для борьбы с нацистами американские солдаты взяли с подоконника приготовленный к ее дню рождения десерт.

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Американские солдаты подарили 90-летней женщине торт, взамен того, который их предшественники, освобождавшие Италию от нацистов 77 лет назад, взяли с подоконника дома накануне ее 13-летия. Об этом пишет издание The Guardian.

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По словам журналистов, в апреле 1945 года, американские прибыли в деревню Сан-Пьетро, ​​недалеко от Виченцы на севере Италии, для борьбы с немецкими солдатами. Семья 12-летней Мери Мион во время боя ночевала на чердаке, выбравшись оттуда на следующий день после отступления нацистов.

После этого мать Мион испекла торт ко дню рождения дочери и оставила его остывать у открытого окна, после чего его украли голодные американские солдаты.

В эту пятницу, 29 апреля, итальянке исполнилось уже 90 лет, и по случаю этого солдаты гарнизона армии Соединенных Штатов в Италии за день до этого подарили ей большой кремовый торт с клубникой украшенный корзиной пасхальных яиц во время специальной торжественной церемонии в Виченце.

Мион рассказала, что не ожидала такого подарка, однако отчетливо помнит тот момент, когда торт "исчез" на ее 13-летие.

"Я была удивлена. Но потом я поняла, что его забрали американские солдаты, и это меня обрадовало. Это был хороший конец, учитывая все, что они сделали", — сказала она.

Женщина также поделилась, что собирается разделить этот торт вместе со своими близкими во время празднования дня рождения.

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