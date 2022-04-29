Солдати США під час Другої світової вкрали у італійки торт. Їй подарували новий через 77 років

Мері Міон було 13 років, коли американські солдати, які прибули до Італії для боротьби з нацистами, взяли з підвіконня приготований до її дня народження десерт.

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Американські солдати подарували 90-річній жінці торт, затомість того, що їхні попередники, які звільняли Італію від нацистів 77 років тому, взяли з підвіконня вдома напередодні її 13-річчя. Про це пише видання The Guardian.

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За словами журналістів, у квітні 1945 року, американські прибули до села Сан-П'єтро, неподалік Віченці на півночі Італії, для боротьби з німецькими солдатами. Сім'я 12-річної Мері Міон під час бою ночувала на горищі, вибравшись звідти наступного дня після відступу нацистів.

Після цього мати Міон спекла торт до дня народження дочки та залишила його остигати біля відкритого вікна, після чого його вкрали голодні американські солдати.

Цієї п'ятниці, 29 квітня, італійці виповнилося вже 90 років, і з нагоди цього солдати гарнізону армії Сполучених Штатів в Італії за день до цього подарували їй великий кремовий торт із полуницею прикрашений кошиком великодніх яєць під час спеціальної урочистої церемонії у Віченці.

Міон розповіла, що не чекала на такий подарунок, проте чітко пам'ятає той момент, коли торт "зник" на її 13-річчя.

"Я була здивована. Але потім я зрозуміла, що його забрали американські солдати, і це мене втішило. Це був добрий кінець, враховуючи все, що вони зробили", — сказала вона.

Жінка також поділилася, що має намір розділити цей торт разом зі своїми близькими під час святкування дня народження.

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