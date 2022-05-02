Вместо одной в 10 лет: Великобритания будет строить по АЭС ежегодно

По словам премьер-министра Бориса Джонсона, подобные действия позволят королевству стать полностью независимым от российских газа и нефти.

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Великобритания будет строить по одной атомной электростанции ежегодно, что позволит стать ей независимой от российских газа и нефти. Об этом у себя в twitter написал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

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Британский политик заявил об этом после посещения АЭС в Хартлпуле.

"Атомные электростанции, подобные той, которую я посетил сегодня в Хартлпуле, абсолютно необходимы для того, чтобы отучить нас от ископаемого топлива, включая российскую нефть и газ .Вместо новой каждые десять лет мы будем строить по одной каждый год, обеспечивая дома чистой, безопасной и надежной энергией" — в частности, прокомментировал Джонсон.

О планах по строительству атомных электростанций в Великобритании сообщалось и ранее.

7 апреля британское правительство опубликовало стратегию энергетической безопасности, которая призвана сделать страну независимой от российских нефти и газа.

В документе речь, в частности, идет о намерении построить восемь новых ядерных реакторов до 2030 года.

По планам правительства, к 2050 году ядерные реакторы должны обеспечивать 24 ГВт электроэнергии, что составляет около 25% прогнозируемого спроса на энергию в Великобритании. Однако в настоящее время в Великобритании находится 15 реакторов, которые могут обеспечить около 20% потребности, причем большинство из них должны прекратить работу до конца десятилетия.

По информации BBC, тринадцать новых реакторов находятся на разных стадиях разработки. При этом в последние годы возникали проблемы с финансированием проектов и утверждением площадок для строительства АЭС.

Напомним, в ближайшие недели Британия отправит Украине ракеты Brimstone. Одним из препятствий передачи ракет был поиск наиболее эффективной платформы для установки ракет на наземный транспорт.

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