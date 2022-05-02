Замість однієї на 10 років: Великобританія будуватиме АЕС щорічно

За словами прем'єр-міністра Бориса Джонсона, подібні дії дозволять королівству стати повністю незалежним від російських газу та нафти.

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Великобританія будуватиме по одній атомній електростанції щорічно, що дозволить їй стати незалежною від російських газу та нафти. Про це у twitter написав прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон.

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Британський політик заявив про це після відвідування АЕС у Хартлпулі.

"Атомні електростанції, подібні до тієї, яку я відвідав сьогодні в Хартлпулі, абсолютно необхідні для того, щоб відучити нас від викопного палива, включаючи російську нафту і газ. Замість нової кожні десять років ми будуватимемо по одній щороку, забезпечуючи будинки чистою, безпечною і надійною енергією" — зокрема, прокоментував Джонсон.

Про плани з будівництва атомних електростанцій у Великій Британії повідомлялося і раніше.

7 квітня британський уряд опублікував стратегію енергетичної безпеки, яка покликана зробити країну незалежною від російських нафти та газу.

У документі йдеться, зокрема, про намір побудувати вісім нових ядерних реакторів до 2030 року.

За планами уряду, до 2050 року ядерні реактори мають забезпечувати 24 ГВт електроенергії, що становить близько 25% прогнозованого попиту на енергію у Великій Британії. Проте нині у Великій Британії знаходиться 15 реакторів, які можуть забезпечити близько 20% потреби, причому більшість із них мають припинити роботу до кінця десятиліття.

За інформацією ВВС, тринадцять нових реакторів знаходяться на різних стадіях розробки. При цьому останніми роками виникали проблеми з фінансуванням проектів та затвердженням майданчиків для будівництва АЕС.

Нагадаємо, найближчими тижнями Британія відправить Україні ракети Brimstone. Однією з перешкод передачі ракет був пошук найефективнішої платформи для встановлення ракет на наземний транспорт.

Раніше Фокус писав про те, що Борис Джонсон прогулявся центром Києва і отримав несподіваний подарунок.