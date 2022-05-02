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Замість однієї на 10 років: Великобританія будуватиме АЕС щорічно

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Борис Джонсон відвідує АЕС у Хартлпулі

За словами прем'єр-міністра Бориса Джонсона, подібні дії дозволять королівству стати повністю незалежним від російських газу та нафти.

Великобританія будуватиме по одній атомній електростанції щорічно, що дозволить їй стати незалежною від російських газу та нафти. Про це у twitter написав прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон.

Британський політик заявив про це після відвідування АЕС у Хартлпулі.

"Атомні електростанції, подібні до тієї, яку я відвідав сьогодні в Хартлпулі, абсолютно необхідні для того, щоб відучити нас від викопного палива, включаючи російську нафту і газ. Замість нової кожні десять років ми будуватимемо по одній щороку, забезпечуючи будинки чистою, безпечною і надійною енергією" — зокрема, прокоментував Джонсон.

Про плани з будівництва атомних електростанцій у Великій Британії повідомлялося і раніше.

7 квітня британський уряд опублікував стратегію енергетичної безпеки, яка покликана зробити країну незалежною від російських нафти та газу.

У документі йдеться, зокрема, про намір побудувати вісім нових ядерних реакторів до 2030 року.

За планами уряду, до 2050 року ядерні реактори мають забезпечувати 24 ГВт електроенергії, що становить близько 25% прогнозованого попиту на енергію у Великій Британії. Проте нині у Великій Британії знаходиться 15 реакторів, які можуть забезпечити близько 20% потреби, причому більшість із них мають припинити роботу до кінця десятиліття.

За інформацією ВВС, тринадцять нових реакторів знаходяться на різних стадіях розробки. При цьому останніми роками виникали проблеми з фінансуванням проектів та затвердженням майданчиків для будівництва АЕС.

Нагадаємо, найближчими тижнями Британія відправить Україні ракети Brimstone. Однією з перешкод передачі ракет був пошук найефективнішої платформи для встановлення ракет на наземний транспорт.

Раніше Фокус писав про те, що Борис Джонсон прогулявся центром Києва і отримав несподіваний подарунок.