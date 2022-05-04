"Достиг потолка": личный оператор Путина уволился после начала войны в Украине

По информации журналистов, последней съемкой для Ильи Филатова стало обращение Путина о начале войны в нашей стране. Сам оператор утверждает, что "устал от многомесячного сидения на карантине".

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Один из личных операторов президента России Владимира Путина, Илья Филатов уволился. Последней его работой в качестве одного из трех операторов в Кремле стала съемка видеообращение Путина 24 февраля о начале войны в Украине. Об этом Филатов рассказал изданию "Проект".

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Свое решение Филатов объяснил тем, что уже достиг некой профессиональной высоты. Кроме того, работа в Кремле стала слишком утомительной из-за постоянного пребывания на карантине.

"Достиг потолка в профессии. Плюс – устал от многомесячного сидения на карантине", — отметил Филатов.

Знакомые оператора утверждают, что Путин боится заразиться коронавирусом, поэтому его окружение вынуждено много времени проводить на самоизоляции. Находясь взаперти, многие сотрудники начинают злоупотреблять алкоголем.

Коллеги Филатова полагают, что увольнение Филатова странным образом совпало с началом войны в Украине. Пошли слухи, что один из трех личных операторов президента РФ мог как-то неосторожно высказать свое мнение по этому поводу.

Однако сам Филатов категорически опроверг домыслы коллег, хотя в начале февраля многие российские чиновники говорили между собой об увольнениях в этот период только в контексте событий в Украине.

Журналисты "Проекта" отметили, что те высокопоставленные чиновники Кремля и депутаты Госдумы, которые с недоумением отнеслись к решению Путина развязать полномасштабную войну в Украине, через некоторое время уже говорили об "окне возможностей" и о необходимости сплотиться перед лицом антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что гендиректор российской компании "Яндекс" Елена Бунина уволилась из занимаемой должности. Свое решение она прокомментировала тем, что она не желает находиться в стране, "которая воюет со своими соседями".

Руководитель Пятой службы ФСБ Сергей Беседа в начале апреля был переведен из-под домашнего ареста в тюрьму Лефортово. По данным журналистов, Беседа попал под репрессии Путина из-за предоставления "неточной информации о политической обстановке в Украине".