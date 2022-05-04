"Досяг стелі": особистий оператор Путіна звільнився після початку війни в Україні

За інформацією журналістів, останньою зйомкою для Іллі Філатова стало звернення Путіна про початок війни в нашій країні. Сам оператор стверджує, що "втомився від багатомісячного сидіння на карантині".

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Один з особистих операторів президента Росії Володимира Путіна, Ілля Філатов звільнився. Останньою його роботою як одного із трьох операторів у Кремлі стала зйомка відеозвернення Путіна 24 лютого про початок війни в Україні. Про це Філатов розповів виданню "Проєкт".

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Своє рішення Філатов пояснив тим, що вже досяг певної професійної висоти. Крім того, робота в Кремлі стала надто виснажливою через постійне перебування на карантині.

"Досяг стелі у професії. Плюс — втомився від багатомісячного сидіння на карантині", — зазначив Філатов.

Знайомі оператора стверджують, що Путін боїться заразитися коронавірусом, тому його оточення змушене багато часу проводити на самоізоляції. Перебуваючи під замком, багато співробітників починають зловживати алкоголем.

Колеги Філатова вважають, що звільнення Філатова дивним чином збіглося з початком війни в Україні. Пішли чутки, що один з трьох особистих операторів президента РФ могли якось необережно висловити свою думку з цього приводу.

Проте сам Філатов категорично спростував домисли колег, хоча на початку лютого багато російських чиновників говорили між собою про звільнення в цей період лише в контексті подій в Україні.

Журналісти "Проєкту" зазначили, що ті високопосадовці Кремля та депутати Держдуми, які зі здивуванням поставилися до рішення Путіна розв'язати повномасштабну війну в Україні, через деякий час уже говорили про "вікно можливостей" і про необхідність згуртуватися перед антиросійськими санкціями.

Раніше повідомляли, що гендиректорка російської компанії "Яндекс" Олена Буніна звільнилася з посади. Своє рішення вона прокоментувала тим, що вона не бажає бути в країні, "яка воює зі своїми сусідами".

Керівника П'ятої служби ФСБ Сергія Бесєду на початку квітня було переведено з-під домашнього арешту до в'язниці Лефортово. За даними журналістів, Бесєда потрапив під репресії Путіна через надання "неточної інформації про політичну ситуацію в Україні".