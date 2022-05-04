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Удар по центральному отоплению: в Британии хотят заменить 26 млн газовых котлов (фото)

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Установка теплового насоса
Монтажники тепловых насосов из компании Solaris Energy

Правительственная программа по замене газовых котлов на электрические тепловые насосы отразится на стоимости недвижимости. Домовладельцев предупреждают, что их собственность обесценится, если соответствующие работы не будут проведены.

Правительство Великобритании внедряет программу, обязывающую владельцев недвижимости модернизировать в домах систему отопления с целью сократить выбросы в атмосферу углекислого газа. В рамках программы стоимостью £115 млрд планируется заменить 26 млн газовых котлов на электрические тепловые насосы. Об этом сообщает британская газета Daily Express.

Издание пишет, что замена газовых котлов на тепловые насосы жильцам может обойтись в 22 000 фунтов стерлингов, поскольку для этого необходимо демонтировать всю систему центрального отопления. Кроме того, в старых зданиях, в которых нет тепловой изоляции, экологически чистые тепловые насосы будут малоэффективны.

Установка теплового насоса
Установщик воздушного теплового насоса из компании Solaris Energy

Вместе с тем эксперты утверждают, что правительственная инициатива приведет к общему удорожанию отопления жилья британцев:

Во-первых, эксплуатационные расходы могут быть выше, поскольку главным источником тепла является электричество, а не газ. Благодаря государственным "зеленым" сборам электричество владельцам жилья обходится в четыре раза дороже, так как с 1 апреля электричество в стране подорожало.

Во-вторых, техническое обслуживание тепловых насосов обходится дороже. Газета цитирует владелицу муниципального дома, построенного в 50-х годах прошлого века. Женщина рассказала, что для того, чтобы обслуживать тепловой насос, она вынуждена вызывать бригаду техников, за что она платит несколько сот фунтов.

Установка теплового насоса
Оборудование, необходимое для установки теплового насоса

Но главная проблема, связанная с модернизацией систем отопления заключается в том, что британцы могут столкнуться со снижением стоимости своей недвижимости без электрических насосов, и с удорожанием жилья после их установки.

Дело в том, что правительство страны пересматривает сертификаты энергоэффективности домов, которые оценивают энергоэффективность жилья по шкале от A до G, где "A" — самый эффективный. Власти намерены повысить баллы тех домохозяйств, которые будут оснащены тепловыми насосами и другими экологическими изобретениями. А те домохозяйства, которые будут избегать "зеленых" технологий, получат более низкий бал, что непременно отразиться на стоимости жилья и затруднит его сдачу в аренду.

С другой же стороны установка и обслуживание тепловых насосов в совокупности с дороговизной электричества приведет к тому, что недвижимость оборудованная "зеленым" отоплением из-за высокой цены будет недоступна для многих британцев, арендующих жилье.

Ранее сообщалось, что еще до введения антироссийских санкций британские чиновники опасались сокращения поставок газа в Европу. Как говорилось в статье газеты The Times, британским министрам "придется бороться с рекордными ценами на газ и бензин в случае российского вторжения в Украину".

Правительство Великобритании планирует взять под контроль "дочку" российского "Газпрома", компанию Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Дочерняя компания снабжает коммерческие предприятия и правительственные учреждения, в том числе подразделения Государственной службы здравоохранения Великобритании.