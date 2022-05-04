Удар по центральному опалюванню: у Британії хочуть замінити 26 млн газових котлів (фото)

Урядова програма із заміни газових котлів на електричні теплові насоси позначиться на вартості нерухомості. Домовласників попереджають, що їхня власність знеціниться, якщо відповідні роботи не будуть проведені.

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Уряд Великобританії впроваджує програму, яка зобов'язує власників нерухомості модернізувати у будинках систему опалення з метою скоротити викиди в атмосферу вуглекислого газу. У межах програми вартістю £115 млрд планується замінити 26 млн газових котлів на електричні теплові насоси. Про це повідомляє британська газета Daily Express.

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Видання пише, що заміна газових котлів на теплові насоси мешканцям може коштувати 22 000 фунтів стерлінгів, оскільки для цього необхідно демонтувати всю систему центрального опалення. Крім того, у старих будинках, в яких немає теплової ізоляції, екологічно чисті теплові насоси будуть малоефективними.

[ + – ] Установник повітряного теплового насосу з компанії Solaris Energy

Водночас, експерти стверджують, що урядова ініціатива призведе до загального подорожчання опалення житла британців:

По-перше, експлуатаційні витрати можуть бути вищими, оскільки головним джерелом тепла є електрика, а не газ. Завдяки державним "зеленим" зборам електрика власникам житла коштує вчетверо дорожче, оскільки з 1 квітня електрика в країні подорожчала.

По-друге, технічне обслуговування теплових насосів коштує дорожче. Газета цитує власницю муніципального будинку, збудованого у 50-х роках минулого століття. Жінка розповіла, що для того, щоб обслуговувати тепловий насос, вона змушена викликати бригаду техніків, за що вона платить кілька сотень фунтів.

[ + – ] Устаткування, необхідне для встановлення теплового насосу

Але головна проблема, пов'язана з модернізацією систем опалення, полягає в тому, що британці можуть зіткнутися зі зниженням вартості своєї нерухомості без електричних насосів, і з подорожчанням житла після їх встановлення.

Справа в тому, що уряд країни переглядає сертифікати енергоефективності будинків, які оцінюють енергоефективність житла за шкалою від A до G, де A — найефективніший. Влада має намір підвищити бали тих домогосподарств, які будуть оснащені тепловими насосами й іншими екологічними винаходами. А ті домогосподарства, які уникатимуть "зелених" технологій, отримають нижчий бал, що неодмінно позначиться на вартості житла й ускладнить його здачу в оренду.

З іншого боку встановлення та обслуговування теплових насосів разом із дорожнечею електрики призведе до того, що нерухомість обладнана "зеленим" опаленням через високу ціну буде недоступна для багатьох британців, які орендують житло.

Раніше повідомлялося, що ще до запровадження антиросійських санкцій британські чиновники побоювалися скорочення постачання газу до Європи. Як йшлося у статті газети The Times, британським міністрам "доведеться боротися з рекордними цінами на газ і бензин у разі російського вторгнення в Україну".

Уряд Великобританії планує взяти під контроль "дочку" російського "Газпрому", компанію Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Дочірня компанія забезпечує комерційні підприємства й урядові установи, зокрема підрозділи Державної служби охорони здоров'я Великобританії.