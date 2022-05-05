Германия строит первый терминал для сжиженного природного газа, — Spiegel

По информации журналистов, первые танкеры с газом глубокой заморозки должны пришвартоваться к нему уже к концу этого года. Это позволит ФРГ стать независимой от сырья из России.

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Германия начала строительство первого терминала для сжиженного природного газа (СПГ), который планируют подключить к системе газоснабжения страны уже через десять месяцев. Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на федерального министра экономики Роберта Хабека.

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Альтернативой закупкам российского трубопроводного газа в Германии должны стать мобильные плавучие танкеры, предназначенные для приема газа в разных странах. Однако для транспортировки на большие расстояния газ охлаждают до минус 160 градусов Цельсия и сжимают до жидкого состояния. Перед использованием сжиженный природный газ проходит регазификацию на специальных терминалах, именно такие в ближайшее время должны появиться в Германии.

Сроки их строительства обычно измеряются годами, однако Хабек обещает, что первый СПГ-терминал появится в Германии уже к концу этого года.

Строительство ведется в портовом городе Вильгельмсхафен. Терминал позволит импортировать более 5 миллиардов кубометров газа в год. Инфраструктура также рассчитана на прием поставок зеленого водорода в будущем.

Всего же в Германии надеются запустить в работу четыре СПГ-терминала.

"Ускоренный энергетический переход является основой для дешевого, независимого и безопасного энергоснабжения", — подчеркивает немецкий политик.

Как уточняет издание DW, до российского вторжения в Украину Германия оставалась единственной крупной страной в Евросоюзе, не имеющей собственной инфраструктуры для приема танкеров с СПГ и его последующей регазификации. По информации журналистов, стоимость строительства терминала в Вильгельмсхафене составляет 65 млн евро.

Напомним, Германия готова сразу поддержать нефтяное эмбарго против России. Министр экономики Германии полагает, что после эмбарго Россия продаст нефть развивающимся странам по скидке. Потребителей в Евросоюзе уже предупредили о серьезном повышении цен на энергоносители.

Также мы писали о том, что Варшава поддержит Берлин в случае вето на нефть из РФ.