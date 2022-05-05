Німеччина будує перший термінал для зрідженого газу, — Spiegel

За інформацією журналістів, перші танкери з газом глибокого заморожування мають пришвартуватися до нього вже до кінця цього року. Це дозволить ФРН стати незалежною від сировини з Росії.

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Німеччина розпочала будівництво першого терміналу для зрідженого природного газу (ЗПГ), який планують підключити до системи газопостачання країни вже за десять місяців. Про це пише німецьке видання Spiegel із посиланням на федерального міністра економіки Роберта Хабека.

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Альтернативою закупівлі російського трубопровідного газу в Німеччині повинні стати мобільні плавучі танкери, призначені для прийому газу в різних країнах. Однак для транспортування на великі відстані газ охолоджують до мінус 160 градусів за Цельсієм і стискають до рідкого стану. Перед використанням скраплений природний газ проходить регазифікацію на спеціальних терміналах, саме такі найближчим часом мають з'явитися в Німеччині.

Терміни їхнього будівництва зазвичай вимірюються роками, проте Хабек обіцяє, що перший ЗПГ-термінал з'явиться в Німеччині вже до кінця цього року.

Будівництво ведеться в портовому місті Вільгельмсгафен. Термінал дозволить імпортувати понад 5 мільярдів кубометрів газу на рік. Інфраструктура також розрахована на прийом постачання зеленого водню в майбутньому.

Усього ж у Німеччині сподіваються запустити в роботу чотири ЗПГ-термінали.

"Прискорений енергетичний перехід є основою для дешевого, незалежного та безпечного енергопостачання", — наголошує німецький політик.

Як уточнює видання DW, до російського вторгнення в Україну Німеччина залишалася єдиною великою країною в Євросоюзі, яка не мала власної інфраструктури для прийому танкерів із ЗПГ і його подальшої регазифікації. За інформацією журналістів, вартість будівництва терміналу у Вільгельмсгафені становить 65 млн євро.

Нагадаємо, Німеччина готова одразу підтримати нафтове ембарго проти Росії. Міністр економіки Німеччини вважає, що після ембарго Росія продасть нафту країнам зі знижкою. Споживачів у Євросоюзі вже попередили про серйозне підвищення цін на енергоносії.

Також ми писали, що Варшава підтримає Берлін у разі вето на нафту з РФ.