Китай учится у России использовать ядерное принуждение, — глава Стратегического командования США

По словам адмирала Чарльза Ричарда, война в Украине демонстрирует пробел США в сдерживании и гарантиях, основанный на угрозе ограниченного применения ядерного оружия.

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Вашингтон сталкивается с повышенным риском ядерного сдерживания, когда речь идет о России и Китае. Об этом заявил глава Стратегического командования США, отвечающего за ядерный арсенал, адмирал Чарльз Ричард, пишет Defence News.

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"Сейчас мы сталкиваемся с динамикой сдерживания кризиса, которую мы наблюдали всего несколько раз в истории нашей страны", — в частности, сказал Ричард перед группой стратегических сил Сената 4 мая.

По его словам, война в Украине демонстрирует пробел США в сдерживании и гарантиях, основанный на угрозе ограниченного применения ядерного оружия.

Как подчеркнул адмирал, российский президент вторгся в суверенную страну, используя при этом слабо завуалированные ядерные угрозы для сдерживания вмешательства США и НАТО.

Теперь же за войной в Украине внимательно следит Китай. Как считает Ричард, вероятно, что в будущем Китайская народная республика также может использовать ядерное принуждение в своих интересах. Речь идет о территориальных претензиях государства на Тайвань.

Адмирал добавил, что за два года Китай удвоил свой ядерный потенциал, хотя ранее предполагалось, что Пекину для этого понадобится десятилетие.

Напомним, Пентагон заявляет, что победить Россию и КНР могут только технологии. Именно поэтому ведомство делает ставку на разработчиков ПО и развитие ИИ.

Ранее Фокус писал о том, что Пекин ищет способы сохранить $3,2 трлн в случае введения санкций Западом.