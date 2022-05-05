Китай вчиться у Росії використовувати ядерний примус, — глава Стратегічного командування США

За словами адмірала Чарльза Річарда, війна в Україні демонструє прогалину США у стримуванні та гарантіях, засновану на загрозі обмеженого застосування ядерної зброї.

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Вашингтон стикається з підвищеним ризиком ядерного стримування, коли йдеться про Росію та Китай. Про це заявив глава Стратегічного командування США, який відповідає за ядерний арсенал, адмірал Чарльз Річард, пише Defence News.

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"Зараз ми стикаємося з динамікою стримування кризи, яку ми спостерігали лише кілька разів в історії нашої країни", — зокрема, сказав Річард перед групою стратегічних сил Сенату 4 травня.

За його словами, війна в Україні демонструє прогалину США у стримуванні та гарантіях, засновану на загрозі обмеженого застосування ядерної зброї.

Як підкреслив адмірал, російський президент вторгся до суверенної країни, використовуючи при цьому слабко завуальовані ядерні загрози для стримування втручання США та НАТО.

Тепер за війною в Україні уважно стежить Китай. Як вважає Річард, ймовірно, що у майбутньому Китайська народна республіка також може використати ядерний примус у своїх інтересах. Йдеться про територіальні претензії держави на Тайвань.

Адмірал додав, що за два роки Китай подвоїв свій ядерний потенціал, хоча раніше передбачалося, що Пекіну для цього знадобиться десятиліття.

Нагадаємо, Пентагон заявляє, що перемогти Росію та КНР можуть лише технології. Саме тому відомство робить ставку на розробників ПЗ та розвиток ШІ.

Раніше Фокус писав про те, що Пекін шукає способи зберегти $3,2 трлн. у разі введення санкцій Заходом.