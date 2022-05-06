Карин Жан-Пьер стала новым спикером Белого дома: биография преемницы Джен Псаки (фото)

Карин Жан-Пьер стала первой темнокожей женщиной и открытым представителем ЛГБТК+, который занимает должность пресс-секретаря администрации президента.

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44-летняя Карин Жан-Пьер по распоряжению президента США Джо Байдена была назначена новым спикером Белого дома. На следующей неделе она на этой должности сменит Джен Псаки. Фокус в одном материале собрал информацию о первой темнокожей женщиной, которая стала спикером Белого дома.

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Карин Жан-Пьер — назначение в Белый дом и отставка Джен Псаки

Действующий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки покинет свою должность 13 мая. В пресс-релизе на сайте администрации Джо Байдена говорилось, что президент США объявил о назначении Карин Жан-Пьер 5 мая, которого до этого была заместителем помощника главы государства.

"Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер станет следующим пресс-секретарем Белого дома. Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы, но и продолжит лидировать в распространении информации о работе администрации Байдена-Харриса от имени американского народа. Джилл и я знали и уважали Карин долгое время, и она будет сильным голосом, говорящим от меня и этой администрации", — цитировала пресс-служба Белого дома Джо Байдена.

Также президент США поблагодарил Джен Псаки за выполненную работу на должности спикера и отметил, что она "прямо и правдиво" общалась с американцами. Помимо этого, Джо Байден пожелал пока действующему пресс-секретарю Белого дома успехов в карьерном продвижении.

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Джен Псаки, в свою очередь, поблагодарила президента США за доверие, которое он проявил в момент назначения ее на должность спикера. Действующий пресс-секретарь Белого дома назвала свою преемницу Карин Жан-Пьер замечательной женщиной.

"Она станет первой темнокожей женщиной и первым открытым представителем ЛГБТК+, занимающим пост пресс-секретаря Белого дома. Она имеет многолетний опыт работы, начиная с работы в правительстве и политике в Нью-Йорке, и заканчивая годами, когда она работала в качестве адвоката, и советником Джо Байдена во время его вице-президентства. Она страстная, она умна, и у нее есть моральный стержень, который делает ее не только отличным коллегой, но и замечательной мамой и человеком. Кроме того, у нее прекрасное чувство юмора", — продолжила лестно отзываться Джен Псаки о своей преемнице.

Подытоживая, действующий спикер Белого дома заявила, что с нетерпением будет ждать момента, когда Карин Жан-Пьер начнет блистать на новой должности.

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Карин Жан-Пьер — биография нового пресс-секретаря Белого дома

Карин Жан-Пьер в прошлом работала специальным аналитиком в телекомпании MSNBC, в которую с должности спикера Белого дома переходит Джен Псаки. Помимо этого, она была преподавателем международных и общественных отношений в Колумбийском университете.

В ходе президентской кампании 2020 года Карин Жан-Пьер работала руководителем аппарата кандидата в вице-президенты от Демократической партии Камалы Харрис, а в 2021 году была назначена на должность первого заместителя пресс-секретаря Белого дома.

Карьера в большой политики у нового спикере администрации Джо Байдена началась в 2008 году — она заняла пост регионального политического директора юго-восточного региона во время выборов президента США, на которых победил Барак Обама.

В ходе президентской кампании Джо Байдена Карин Жан-Пьер была старшим советником будущего главы государства. Уже в ноябре 2020 года администрация президента назначила ее заместителем пресс-секретаря Белого дома. Первый брифинг Карин Жан-Пьер состоялся в мае 2021 года.

До прихода в Белый дом она работала директором по связям с общественностью в правозащитной организации MoveOn.org. Карин Жан-Пьер также является открытым представителем ЛГБТК+. Вместе со своей супругой — корреспондентом CNN Сюзанной Мальво — воспитывает дочь.

[ + – ] Карин Жан-Пьер стала новым пресс-секретарем Белого дома

Напомним, ранее Белый дом объявил кандидатом на пост посла США в Украине Бриджит Бринк. Запрос на согласование ее министерство иностранных дел Украины получило еще в феврале. В данный момент Бриджит Бринк возглавляет дипломатическую миссию в Словакии.

Также сообщалось, что Белый дом пытается усилить международную изоляцию РФ из-за войны в Украине.