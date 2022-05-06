Карін Жан-П'єр стала новою спікеркою Білого дому: біографія наступниці Джен Псакі (фото)

Карін Жан-П'єр стала першою темношкірою жінкою та відкритою представницею ЛГБТК+, яка обіймає посаду прессекретарки адміністрації президента.

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44-річну Карін Жан-П'єр за розпорядженням президента США Джо Байдена було призначено новою спікеркою Білого дому. Наступного тижня вона на цій посаді замінить Джен Псакі. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про першу темношкіру жінку, яка стала спікеркою Білого дому.

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Карін Жан-П'єр — призначення в Білий дім і відставка Джен Псакі

Чинна прессекретарка Білого дому Джен Псакі залишить свою посаду 13 травня. У пресрелізі на сайті адміністрації Джо Байдена говорилося, що президент США оголосив про призначення Карін Жан-П'єр 5 травня, яка раніше була заступницею помічника глави держави.

"Я з гордістю повідомляю, що Карін Жан-П'єр стане наступною прессекретаркою Білого дому. Карін не тільки має досвід, талант і сумлінність, необхідні для цієї складної роботи, але й продовжить лідирувати в поширенні інформації про роботу адміністрації Байдена-Гарріс від імені американського народу. Джилл і я знали та поважали Карін довгий час, і вона буде сильним голосом, який говоритиме від мене та цієї адміністрації", — цитувала пресслужба Білого дому Джо Байдена.

Також президент США подякував Джен Псакі за виконану роботу на посаді спікерки та зазначив, що вона "прямо та правдиво" спілкувалася з американцями. Крім цього, Джо Байден побажав поки що чинній прессекретарці Білого дому успіхів у кар'єрному просуванні.

[ + – ] Джен Псакі пішла з посади спікерки Білого дому

Джен Псакі, у свою чергу, подякувала президенту США за довіру, яку він виявив у момент призначення її на посаду спікерки. Чинна прессекретарка Білого дому назвала свою наступницю Карін Жан-П'єр чудовою жінкою.

"Вона стане першою темношкірою жінкою та першою відкритою представницею ЛГБТК+, яка обійме посаду прессекретарки Білого дому. Вона має багаторічний досвід роботи, починаючи з роботи в уряді та політиці в Нью-Йорку та закінчуючи роками, коли вона працювала як адвокатка та радницею Джо Байдена під час його віцепрезидентства. Вона пристрасна, вона розумна, і вона має моральний стрижень, який робить її не лише чудовою колегою, а й чудовою мамою та людиною. Крім того, у неї прекрасне почуття гумору", — продовжила приємно відгукуватися Джен Псакі про свою наступницю.

Підсумовуючи, чинна спікерка Білого дому заявила, що з нетерпінням чекатиме на момент, коли Карін Жан-П'єр почне сяяти на новій посаді.

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Карін Жан-П'єр — біографія нової прессекретарки Білого дому

Карін Жан-П'єр у минулому працювала спеціальним аналітиком у телекомпанії MSNBC, куди з посади спікерки Білого дому переходить Джен Псакі. Крім цього, вона була викладачем міжнародних і громадських відносин у Колумбійському університеті.

У ході президентської кампанії 2020 року Карін Жан-П'єр працювала керівницею апарату кандидата у віцепрезиденти від Демократичної партії Камали Гарріс, а у 2021 році була призначена на посаду першої заступниці прессекретаря Білого дому.

Кар'єра у великій політиці в нової спікерки адміністрації Джо Байдена розпочалася у 2008 році — вона обійняла посаду регіонального політичного директора південно-східного регіону під час виборів президента США, на яких переміг Барак Обама.

У ході президентської кампанії Джо Байден Карін Жан-П'єр була старшою радницею майбутнього глави держави. Вже в листопаді 2020 року адміністрація президента призначила її заступницею прессекретаря Білого дому. Перший брифінг Карін Жан-П'єр відбувся в травні 2021 року.

До приходу в Білий дім вона працювала директоркою зв'язків із громадськістю в правозахисній організації MoveOn.org. Карін Жан-П'єр також є відкритою представницею ЛГБТК+. Разом зі своєю дружиною — кореспонденткою CNN Сюзанною Мальво — виховує доньку.

[ + – ] Карін Жан-П'єр стала новою прессекретаркою Білого дому

Нагадаємо, раніше Білий дім оголосив кандидаткою на пост посла США в Україні Бріджит Брінк. Запит на її погодження міністерство закордонних справ України отримало ще в лютому. Наразі Бріджит Брінк очолює дипломатичну місію в Словаччині.

Також повідомлялося, що Білий дім намагається посилити міжнародну ізоляцію РФ через війну в Україні.