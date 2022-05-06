"Одиозные заявления": РФ отрицает применение ядовитых веществ в войне с Украиной

Российские дипломаты призвали Вашингтон избавиться от собственного арсенала химического вооружения, согласно Конвенции о запрещении химоружия.

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Посольство Российской Федерации в Вашингтоне назвало одиозными обвинения США в том, что Москва имеет планы по применению на территории Украины отравляющих веществ. В свою очередь российская сторона призвала Соединенные Штаты уничтожить свой собственный арсенал химического оружия. Об этом сообщает Telegram российского посольства в США.

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"Местные СМИ продолжают повторять одиозные обвинения администрации в адрес нашей страны за якобы нарушение химконвенкци. Вслед за чиновниками журналисты также бездоказательно твердят о сохранившемся у нас арсенале химического оружия (ХО) и планах применить его на Украине", — говорится в сообщении.

Российские дипломаты утверждают, что Москва еще в 2017 году полностью избавилась от химического вооружения, что было подтверждено Организацией по по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Также российская сторона отметила тот факт, что единственная страна-участница Конвенции о запрещении химоружия, которая не избавилась от запасов боевых отравляющих веществ — это США.

"Предлагаем американской общественности задуматься, с какой целью Вашингтон затягивает ликвидацию национального арсенала ХО. И почему все другие страны такое оружие уничтожили", — заявили в посольстве.

Стоит отметить, что 12 апреля 2022 технический секретариат ОЗХО выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об обстрелах химических заводов, расположенных на территории Украины. Несмотря на то, что обе враждующие стороны обвиняют друг друга в ненадлежащем использовании токсичных химикатов, хотя эти данные и не подтвердились, в Организации готовы оказать помощь государству по его просьбе, в случае применения или угрозы применения химического оружия.

Напомним, что по информации бойца территориальной обороны, ВС РФ применили снаряды с запрещенным химическим веществом. Сообщалось, что снаряды были применены на Изюмском направлении, однако документального подтверждения этому нет.

Командование полка "Азов" 11 апреля сообщало, что российские военные применили против украинских защитников в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения. По версии командования полка, ядовитое вещество было сброшено с вражеского БПЛА.