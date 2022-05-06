"Одіозні заяви": РФ заперечує застосування отруйних речовин у війні з Україною

Російські дипломати закликали Вашингтон позбутися власного арсеналу хімічного озброєння згідно з Конвенцією про заборону хімзброї.

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Посольство Російської Федерації у Вашингтоні назвало одіозними звинувачення США в тому, що Москва має плани щодо застосування на території України отруйних речовин. У свою чергу, російська сторона закликала Сполучені Штати знищити свій власний арсенал хімічної зброї. Про це повідомляє Telegram російського посольства у США.

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"Місцеві ЗМІ продовжують повторювати одіозні звинувачення адміністрації на адресу нашої країни за нібито порушення хімконвенції. Слідом за чиновниками журналісти також бездоказово говорять про арсенал хімічної зброї (ХЗ), який зберігся у нас, і плани застосувати його в Україні", — йдеться у повідомленні.

Російські дипломати стверджують, що Москва ще у 2017 році повністю позбавилася хімічного озброєння, що було підтверджено Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Також російська сторона наголосила на тому факті, що єдина країна-учасниця Конвенції про заборону хімзброї, яка не позбулася запасів бойових отруйних речовин — це США.

"Пропонуємо американському загалу замислитися, з якою метою Вашингтон затягує ліквідацію національного арсеналу ХЗ. І чому всі інші країни таку зброю знищили", — заявили в посольстві.

Варто зазначити, що 12 квітня 2022 року технічний секретаріат ОЗХЗ висловив стурбованість у зв'язку з повідомленнями про обстріли хімічних заводів, розташованих на території України. Незважаючи на те, що обидві ворогуючі сторони звинувачують одна одну у неналежному використанні токсичних хімікатів, хоча ці дані і не підтвердилися, в Організації готові надати допомогу державі на її прохання у разі застосування або загрози застосування хімічної зброї.

Нагадаємо, що, за інформацією бійця територіальної оборони, ЗС РФ застосували снаряди із забороненою хімічною речовиною. Повідомлялося, що снаряди було застосовано на Ізюмському напрямку, проте документального підтвердження цього немає.

Командування полку "Азов" 11 квітня повідомляло, що російські військові застосували проти українських захисників у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження. За версією командування полку, отруйна речовина була скинута з ворожого БПЛА.