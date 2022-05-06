"Причиняет вред психическому здоровью": в России запретили просмотр фильма "Зеленый слоник"

Актер Сергей Пахомов, который снимался в фильме, сказал, что ненависть к картине со стороны силовых структур является своего рода комплиментом.

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Октябрьский районный суд Петербурга запретил страницы в Интернете, где можно было посмотреть фильм "Зеленый слоник", поскольку лента причиняет вред психическому здоровью несовершеннолетних. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, пишет издание "Daily Афиша".

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"Фильм содержит информацию, причиняющую вред психологическому здоровью несовершеннолетних, так как демонстрирует натуралистично с анатомическими подробностями эпизоды жестоких убийств и может вызвать у детей страх, ужас или панику", — говорится в материалах дела.

Кроме того, по мнению юристов, фильм содержит кадры психического насилия, где людей принуждают к действиям, унижающим человеческое достоинство. В связи с этим, суд признал, что распространение такой информации в России запрещено.

В свою очередь, актер Сергей Пахомов, сыгравший роль "Поехавшего" в картине "Зеленый слоник" в интервью радиостанции "Говорит Москва" сказал, что тематика, затронутая в картине, крайне важна для современного подрастающего поколения. По его словам, если фильм становится ненавистным неким силам и структурам, в том числе и силовым, — это своего рода комплимент кинокартине.

"Это фильм — стихия. Стихии отказали, запретили стихию — запретили небо, запретили траву, запретили сон, запретили просто детей, можно сказать. Этот фильм очень важен для детей, потому что он говорит о том, насколько страшно будущее", — считает Пахомов.

О чем фильм "Зеленый слоник"

[ + – ] Режиссер фильма "Зеленый слоник" Светлана Баскова

Российский андеграундный фильм "Зеленый слоник" был снят режиссером Светланой Басковой на любительскую камеру в 1999 году. Действие фильма происходит в середине восьмидесятых XX века на гауптвахте, куда по разным причинам попали двое военных. Их прозвища, которыми герои называют друг друга — Поехавший и Братишка. Они сидят в камере, стены которой окрашены в зеленый цвет.

Некоторые российские кинокритики определяют картину как "жестокую антимилитаристскую притчу", наполеную сценами насилия, что ставит ее в ряд "трансгрессивного кинематографа с формами примитивизма и предельного натурализма".

Картина была удостоена диплома II степени в разделе полнометражных игровых фильмов конкурса "Любительское кино" на кинофестивале "Любить кино! — 2000" в Москве.

Ранее сообщалось, что из-за западных санкций в российских кинотеатрах будут показывать советскую и зарубежную классику. Вместо голливудских блокбастеров российским зрителям предлагают смотреть блокбастеры Болливуда, южнокорейские фильмы, а также кинокартины из Латинской Америки и других стран.

В начале марта Ассоциация владельцев кинотеатров России предупредила о рисках "ликвидации всей отрасли" и попросила помощи у властей РФ. Российские кинопрокатчики жалуются, что из-за введения масштабных и беспрецедентных санкций кинотеатры могут потерять до 80% планируемой выручки.