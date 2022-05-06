"Завдає шкоди психічному здоров'ю": в Росії заборонили перегляд фільму "Зелений слоник"

Актор Сергій Пахомов, який знімався у фільмі, сказав, що ненависть до картини силовими структурами є своєрідним компліментом.

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Жовтневий районний суд Петербурга заборонив сторінки в Інтернеті, де можна було переглянути фільм "Зелений слоник", оскільки стрічка завдає шкоди психічному здоров'ю неповнолітніх. Про це повідомили в об'єднаній пресслужбі міських судів, пише видання "Daily Афіша".

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"Фільм містить інформацію, яка завдає шкоди психологічному здоров'ю неповнолітніх, оскільки демонструє натуралістично з анатомічними подробицями епізоди жорстоких вбивств і може спричинити в дітей страх, жах чи паніку", — йдеться в матеріалах справи.

Крім того, на думку юристів, фільм містить кадри психічного насильства, де людей примушують до дій, що принижують людську гідність. Через це суд визнав, що поширення такої інформації в Росії заборонено.

Актор Сергій Пахомов, який зіграв роль "Поїхавшого" в картині "Зелений слоник" в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва", сказав, що тематика, порушена в картині, вкрай важлива для сучасного молодого покоління. За його словами, якщо фільм стає ненависним силам і структурам, зокрема й силовим, — це своєрідний комплімент кінокартині.

"Це фільм — стихія. Стихії відмовили, заборонили стихію — заборонили небо, заборонили траву, заборонили сон, заборонили просто дітей, можна сказати. Цей фільм дуже важливий для дітей, тому що він говорить про те, наскільки страшне майбутнє", — вважає Пахомов.

Про що фільм "Зелений слоник"

[ + – ] Режисер фільму "Зелений слоник" Світлана Баскова

Російський андеграундний фільм "Зелений слоник" зняла режисерка Світлана Баскова на аматорську камеру в 1999 році. Дія фільму відбувається в середині вісімдесятих XX століття на гауптвахті, куди з різних причин потрапили двоє військових. Їхні прізвиська, якими герої називають один одного — Поїхавший і Братишка. Вони сидять у камері, стіни якої забарвлені в зелений колір.

Деякі російські кінокритики визначають картину як "жорстоку антимілітарну притчу", наповнену сценами насильства, що ставить її в ряд "трансгресивного кінематографа з формами примітивізму і граничного натуралізму".

Картина нагороджена дипломом II ступеня в розділі повнометражних ігрових фільмів конкурсу "Любицьке кіно" на кінофестивалі "Любити кіно! — 2000" у Москві.

Раніше повідомляли, що через західні санкції в російських кінотеатрах показуватимуть радянську та закордонну класику. Замість голлівудських блокбастерів російським глядачам пропонують дивитися блокбастери Боллівуду, південнокорейські фільми, а також кінокартини з Латинської Америки та інших країн.

На початку березня Асоціація власників кінотеатрів Росії попередила про ризики "ліквідації всієї галузі" та попросила допомоги у влади РФ. Російські кінопрокатники скаржаться, що через запровадження масштабних та безпрецедентних санкцій кінотеатри можуть втратити до 80% запланованого виторгу.