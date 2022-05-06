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Не нашлось места: РФ не пригласили на празднование окончания Второй мировой в Париж

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Путин Шойгу, Россия парад, Франция Россия
Фото: kremlin.ru | Руководство России не хотят видеть в Европе на параде Победы

Российский посол Алексей Мешков уточнил, что на мероприятие также не позвали Беларусь. И добавил, что Москва осталась недовольна присутствием на параде представителей стран, которые воевали на стороне гитлеровской коалиции.

Представители России и Беларуси не будут присутствовать на параде, посвященному окончанию Второй мировой войны, который состоится 8 мая в Париже. Об этом сообщил посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков, передает ТАСС.

Дипломат заявил, что во все предыдущие года он получал приглашения на это мероприятие, однако в текущем году места для него не нашлось.

"8 мая во Франции традиционно будут проводиться мероприятия, посвященные победе во Второй мировой войне. Всегда послы и военные атташе – сначала Советского Союза, затем России, Беларуси как стран, внесших решающий вклад в победу над фашизмом, – приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось", — пожаловался посол России.

Россиянин также остался недоволен тем, что на параде будут присутствовать представители стран, которые воевали на стороне гитлеровской коалиции.

Отмечается, что церемония состоится на Елисейских полях в Париже, а возглавит ее нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, Фокус рассказывал, что в Москве на репетиции парада победы задымился флаг РФ. Штурмовики Су-25 отрабатывали выпуск цветного дыма в расцветке российского триколора. Но из одного из них вместо белого пошел серый дым.

Также мы рассказывали о том, что готовит Путин на 9 мая. В качестве вариантов заявления также рассматриваются объявление общей мобилизации или анонс нападения на Молдову. В случае обнародования заявления о включении так называемых "ЛНР/ДНР" в состав Российской Федерации, вероятным будет проведение некоторых процессов, которые назовут референдумами за присоединение, возможными датами могут стать 14-15 мая.