День решений. Что на 9 мая готовит Путин

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Поскольку квазиобразования провозгласили свои границы в административных границах украинских Донецкой и Луганской областей, то подобное заявление российского президента будет квалифицироваться как территориальные претензии к Украине с целью оккупации и аннексии части территории.

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Российская армия до 9 мая вряд ли проведет успешные наступательные операции.

В случае обнародования заявления вероятным будет проведение некоторых процессов, которые назовут референдумами за присоединение, возможными датами могут стать 14-15 мая.

Подобное развитие ситуации – это "сожжение мостов" к любому мирному урегулированию. РФ тогда пойдет по пути создания "СССР-2" в урезанном виде, с присоединением, возможно, Беларуси и с предложениями для Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии, которые пока не проявляют горячего желания участвовать в проекте "Титаник" имени 100-летия СССР-1.

Мир отказывается от глобализации и создает геополитические зоны влияния, а попасть в российскую зону – не лучший вариант.

Украина уже объявила о недопустимости потери территорий, потому компромисса в этом вопросе быть не может.

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