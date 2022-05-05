День рішень. Що на 9 травня готує Путін

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Оскільки квазіутворення проголосили свої кордони в адміністративних кордонах українських Донецької та Луганської областей, то таку заяву російського президента кваліфікуватимуть як територіальні претензії до України з метою окупації та анексії частини території.

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Російська армія до 9 травня навряд чи проведе успішні наступальні операції.

У разі оприлюднення заяви можливим буде проведення деяких процесів, які назвуть референдумами за приєднання, можливими датами можуть стати 14-15 травня.

Такий розвиток ситуації — це спалення мостів до будь-якого мирного врегулювання. РФ тоді піде шляхом створення "СРСР-2" в урізаному вигляді, з приєднанням, можливо, Білорусі та з пропозиціями для Абхазії, Придністров'я та Південної Осетії, які поки не виявляють гарячого бажання брати участь у проєкті "Титанік" імені 100-річчя СРСР-1.

Світ відмовляється від глобалізації та створює геополітичні зони впливу, а потрапити до російської зони — не найкращий варіант.

Україна вже оголосила про неприпустимість втрати територій, бо компромісу в цьому питанні бути не може.

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