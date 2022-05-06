Не знайшлося місця: РФ не запросили на святкування закінчення Другої світової у Париж

Російський посол Олексій Мешков уточнив, що на захід також не покликали Білорусь. І додав, що Москва залишилася незадоволеною присутністю на параді представників країн, які воювали на боці гітлерівської коаліції.

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Представники Росії та Білорусі не будуть присутні на параді, присвяченому закінченню Другої світової війни, що відбудеться 8 травня у Парижі. Про це повідомив посол Російської Федерації у Франції Олексій Мешков, повідомляє ТАСС.

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Дипломат заявив, що в усі попередні роки він отримував запрошення на цей захід, проте цього року місця для нього не знайшлося.

"8 травня у Франції традиційно будуть проводитися заходи, присвячені перемозі у Другій світовій війні. Завжди посли та військові аташе — спочатку Радянського Союзу, потім Росії, Білорусі як країн, які зробили вирішальний внесок у перемогу над фашизмом, — запрошувалися. Цьогоріч нам місця на трибуні не знайшлося", — поскаржився посол Росії.

Росіянин також залишився незадоволеним тим, що на параді будуть присутні представники країн, які воювали на боці гітлерівської коаліції.

Наголошується, що церемонія відбудеться на Єлисейських полях у Парижі, а очолить її нинішній президент Франції Емманюель Макрон.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що в Москві на репетиції параду перемоги задимився прапор РФ. Штурмовики Су-25 відпрацьовували випуск кольорового диму забарвленням російського триколору. Але з одного з них замість білого пішов сірий дим.

Також ми розповідали про те, що готує Путін на 9 травня. Як варіанти заяви також розглядаються оголошення загальної мобілізації або анонс нападу на Молдову. У разі оприлюднення заяви про додавання так званих "ЛНР/ДНР" до складу Російської Федерації, ймовірним буде проведення деяких процесів, які назвуть референдумами за приєднання, можливими датами можуть стати 14-15 травня.