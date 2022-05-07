"Надеюсь, Украина победит Россию": 12-летний британец написал Зеленскому и получил ответ

Послание отправили вместе с гуманитарной помощью для Украины. Президент поблагодарил мальчика за слова поддержки, которые заставили его улыбаться.

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12-летний Томас Хендли из британского города Даррен написал президенту Владимиру Зеленскому письмо в поддержку Украины и получил официальный ответ. Подробности истории в Twitter приводит Министерство образования Великобритании.

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Ученик Даренской школы Троицы узнал о войне в Украине и от руки написал написал письмо "лучшему президенту", мальчик выразил надежду, что благодаря помощи британцев "украинская армия победит Россию". Мальчик вложил письмо в гуманитарную помощь, которую школьники, родители и учителя собрали для поддержки украинцев.

[ + – ] Письмо Томаса Хендли, отправленное Владимиру Зеленскому Фото: Twitter

Когда сотрудники центра для беженцев в Польше нашли его в посылке, то пообещали переслать по адресу. Никто в британской школе не ожидал реакции, поэтому все удивились, когда в конце апреля к ним пришло ответное письмо от Владимира Зеленского, адресованное Томасу.

Украинский президент поблагодарил за заботу и написал, что письмо очень его порадовало. Владимир Зеленский также поделился планами на будущее Украины:

"Спасибо за письмо поддержки. Я в порядке и спасибо за помощь. Мы надеемся принести мир в Украину и еду для граждан всей страны и отстроить города. То, что ты говоришь в письме, и то, что Великобритания делает для поддержки, вызывает улыбку на моем лице и многих других".

[ + – ] Ответ Владимира Зеленского Томасу Хендли Фото: Twitter

Учитель Томаса Хендли, Робин Хэддон, заявил, что мальчик был потрясен письмом и долгое время не выпускал его из рук. Он показал ответ от украинского президента всем друзьям в школе. По словам учителя, событие заставило всех гордиться.

"Томас вернулся со школы домой, размахивая письмом — я не знаю, сможем ли мы вырвать его из рук, но мы собираемся вставить письмо в рамку и поставить в доме на видном месте", — поделилась мама Томаса, Кимберли Хендли.

Ранее появилась информация, что премьер-министр Великобритании убедил Владимира Зеленского "дожать" Путина, а не вести переговоры с РФ. Источник из окружения президента утверждает, что британские власти отказались подписывать с Москвой соглашения о гарантиях безопасности.

Сообщали также, что Великобритания ввела новые санкции против российских пропагандистов. Ограничения коснулись медиакомпаний ВГТРК, Russia Today, Sputnik online, а также сотрудников "Первого канала".