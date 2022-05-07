"Сподіваюся, Україна переможе Росію": 12-річний британець написав Зеленському й отримав відповідь

Послання надіслали разом із гуманітарною допомогою для України. Президент подякував хлопцеві за слова підтримки, які змусили його усміхатися.

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12-річний Томас Гендлі з британського міста Даррен написав президенту Володимиру Зеленському листа на підтримку України й отримав офіційну відповідь. Подробиці історії у Twitter наводить Міністерство освіти Великобританії.

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Учень Дарренської школи Трійці дізнався про війну в Україні та від руки написав листа "найкращому президентові", хлопчик висловив надію, що завдяки допомозі британців "українська армія переможе Росію". Хлопчик вклав листа в гуманітарну допомогу, яку школярі, батьки та вчителі зібрали для підтримки українців.

[ + – ] Лист Томаса Гендлі, відправлений Володимиру Зеленському Фото: Twitter

Коли співробітники центру для біженців у Польщі знайшли його в посилці, то пообіцяли надіслати за адресою. Ніхто в британській школі не очікував реакції, тому всі здивувалися, коли наприкінці квітня до них прийшов лист у відповідь від Володимира Зеленського, адресований Томасу.

Український президент подякував за турботу та написав, що лист дуже його порадував. Володимир Зеленський також поділився планами на майбутнє України:

"Дякую за лист підтримки. Я в порядку та дякую за допомогу. Ми сподіваємося принести мир в Україну, їжу для громадян усієї країни та відбудувати міста. Те, що ти говориш у листі, і те, що Великобританія робить для підтримки, викликає усмішку на моєму обличчі та багатьох інших".

[ + – ] Відповідь Володимира Зеленського Томасу Гендлі Фото: Twitter

Учитель Томаса Гендлі Робін Геддон заявив, що хлопчик був вражений листом і довгий час не випускав його з рук. Він показав відповідь від українського президента всім друзям у школі. За словами вчителя, подія змусила всіх пишатися.

"Томас повернувся зі школи додому, розмахуючи листом, — я не знаю, чи зможемо ми вирвати його з рук, але ми збираємося вставити листа в рамку та поставити в будинку на видному місці", — поділилася Томасова мама, Кімберлі Гендлі.

Раніше з'явилася інформація, що прем'єр-міністр Великої Британії переконав Володимира Зеленського "дотиснути" Путіна, а не вести переговори з РФ. Джерело з оточення президента стверджує, що британська влада відмовилася підписувати з Москвою угоди про гарантії безпеки.

Повідомляли також, що Великобританія запровадила нові санкції проти російських пропагандистів. Обмеження торкнулися медіакомпаній ВДТРК, Russia Today, Sputnik online і співробітників "Першого каналу".