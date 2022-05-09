Минус $2,1 млрд: Великобритания ввела 35% пошлины на платину и палладий из РФ

Лондон объявил о новых санкциях против РФ и Беларуси, они включают импортные пошлины и запреты на экспорт.

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Вечером 8 мая Великобритания объявила о дополнительных санкционных ограничениях против России и Беларуси, нацеленных на торговлю. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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Новый пакет санкций на общую сумму 1,7 млрд фунтов ($2,1 млрд) включает в себя импортные пошлины и запреты на экспорт. "Это призвано еще больше ослабить военную машину Путина", — уточняет в пресс-релизе.

В частности, тарифы на импорт будут охватывать товары на сумму 1,4 млрд фунтов ($1,7 млн).

В настоящее время РФ является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия. Так, крупнейшим в мире производителем палладия, использующегося в автомобильной промышленности, является предприятие "Норильский никель", на которое приходится 40% мирового производства,

В то же время, государство сильно зависит от Великобритании в плане экспорта своих изделий. В связи с этим, Лондон вводит 35% пошлины на платину и палладий.

Запреты на экспорт затронут товары на сумму более 250 млн фунтов ($308 млн) и составят почти 10% британского экспорта в Россию в 2021 году. Они направлены на товары в секторах российской экономики, наиболее зависящих от британских товаров, такие как химикаты, пластмассы, резина и машинное оборудование .

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы помешать целям Путина в Украине и подорвать его незаконное вторжение, в результате которого против украинского народа были совершены варварские действия", — прокомментировала новые ограничения министр международной торговли Британии Энн-Мари Тревельян.

Это уже третий раунд британских санкций против РФ. Лондон заявляет, что ограничения затронут более 96% импорта товаров из России и более 60% экспорта.

Напомним, Белый дом обнародовал новый пакет антироссийских санкций. Под запретом сотрудничество с "Первым каналом", "Россией-1" и НТВ, а также экспорт в РФ ядерных материалов, промышленного оборудования и бульдозеров.

Ранее Фокус писал о том, что Германия строит первый терминал для сжиженного природного газа.