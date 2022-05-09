Мінус $2,1 млрд: Великобританія запровадила 35% мита на платину та паладій із РФ

Лондон оголосив про нові санкції проти РФ і Білорусі, вони включають імпортні мита та заборони на експорт.

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Увечері 8 травня Великобританія оголосила про додаткові санкційні обмеження проти Росії та Білорусі, націлені на торгівлю. Про це повідомляє сайт британського уряду.

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Новий пакет санкцій на загальну суму 1,7 млрд фунтів ($2,1 млрд) включає імпортні мита й заборони на експорт. "Це покликано ще більше послабити військову машину Путіна", — уточнено в пресрелізі.

Зокрема, тарифи на імпорт охоплюватимуть товари на суму 1,4 млрд фунтів ($1,7 млн).

Зараз РФ є однією з провідних країн-виробників платини та паладію. Так, найбільшим у світі виробником паладію, що використовується в автомобільній промисловості, є підприємство "Норильський нікель", на яке припадає 40% світового виробництва,

Водночас держава сильно залежить від Великобританії щодо експорту своїх виробів. У зв'язку з цим, Лондон вводить 35% мита на платину та паладій.

Заборони на експорт торкнуться товарів на суму понад 250 млн фунтів ($308 млн) і становитимуть майже 10% британського експорту в Росію у 2021 році. Вони спрямовані на товари в секторах російської економіки, що найбільше залежать від британських товарів, такі як хімікати, пластмаси, гума та машинне обладнання.

"Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб завадити цілям Путіна в Україні та підірвати його незаконне вторгнення, внаслідок якого проти українського народу було вчинено варварські дії", — прокоментувала нові обмеження міністерка міжнародної торгівлі Британії Енн-Марі Тревельян.

Це вже третій раунд британських санкцій проти РФ. Лондон заявляє, що обмеження торкнуться понад 96% імпорту товарів із Росії та понад 60% експорту.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив новий пакет антиросійських санкцій. Під забороною співробітництво з "Першим каналом", "Росією-1" і НТВ, а також експорт у РФ ядерних матеріалів, промислового обладнання та бульдозерів.

Раніше Фокус писав про те, що Німеччина будує перший термінал для зрідженого газу.