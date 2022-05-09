Эмбарго на нефть из РФ может быть принято в ближайшие сутки, — Стефанишина

Министр по вопросам евроинтеграции уверена, что страны ЕС будут солидарны с требованиями Украины. И добавила, что шестой пакет санкций — не последний, который будет принят.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Министр по вопросам евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире единого телевизионного марафона рассказала о том, когда в Евросоюзе будет принято решение об эмбарго на импорт российской нефти.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Чиновница отметила, что санкции не имеют мгновенного эффекта и являются стратегическим инструментом в ведении войны.

"Санкции постепенно сдавливают Россию с разных сторон, изолируя ее от доступа к демократическим, свободным рынкам и от доступа к ресурсам, которые позволяют финансировать войну. Конечно же, Украина сможет назвать санкционную политику эффективной в тот момент, когда последний российский солдат покинет территорию нашей страны", — отметила Стефанишина.

Также она добавила, что шестой пакет санкций против России — не последний и они будут постепенно наращиваться со стороны Евросоюза.

"Еще 30 дней назад маловероятным выглядело эмбарго на нефтепродукты из России со стороны Европейского союза. Но сегодня мы ожидаем, что это решение будет принято менее, чем через 24 часа. Так что сейчас время больших вызовов", — сказала Ольга Стефанишина.

Напомним, что Украина полностью заполнила опросник кандидата на вступление в ЕС. Это произошло сегодня, 9 мая. На заполнение двух частей анкеты украинские власти потратили месяц. Теперь свою оценку ответам Киева должна дать Европейская комиссия.

Ранее Фокус рассказывал, что Послы ЕС не согласовали новые санкции против РФ из-за четырех стран. Введение нефтяного эмбарго не поддержали Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.