RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ Російсько-українська війна

Ембарго на нафту з РФ може бути прийнято у найближчу добу, — Стефанішина

116
ембарго на нафту, нафтове ембарго, нафту РФ
Фото: Bloomberg | У Європі можуть заборонити постачання російської нафти

Міністерка із питань євроінтеграції впевнена, що країни ЄС будуть солідарні з вимогами України. І додала, що шостий пакет санкцій — не останній, який буде ухвалено.

Міністерка з питань євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі єдиного телевізійного марафону розповіла, коли в Євросоюзі буде прийнято рішення про ембарго на імпорт російської нафти.

Чиновниця зазначила, що санкції не мають миттєвого ефекту та є стратегічним інструментом у веденні війни.

"Санкції поступово здавлюють Росію з різних сторін, ізолюючи її від доступу до демократичних, вільних ринків та від доступу до ресурсів, які дозволяють фінансувати війну. Звичайно ж, Україна зможе назвати санкційну політику ефективною в той момент, коли останній російський солдат залишить територію нашої країни", — наголосила Стефанішина.

Також вона додала, що шостий пакет санкцій проти Росії — не останній, і вони поступово нарощуватимуться з боку Євросоюзу.

"Ще 30 днів тому малоймовірним виглядало ембарго на нафтопродукти з Росії з боку Європейського союзу. Але сьогодні ми очікуємо, що це рішення приймуть менш ніж через 24 години. Тож зараз час великих викликів", — сказала Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, що Україна повністю заповнила опитувальник кандидата на вступ до ЄС. Це сталося 9 травня. На заповнення двох частин анкети українська влада витратила місяць. Тепер свою оцінку відповідям Києва має надати Європейська комісія.

Раніше Фокус розповідав, що Посли ЄС не погодили нові санкції проти РФ через чотири країни. Введення нафтового ембарго не підтримали Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія.