На "Первом канале" в России во время концерта ко Дню Победы показали Бонни и Клайда (видео)

Американские грабители 1930-х на российском телевидении внезапно стали ветеранами Второй мировой войны.

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Во время трансляции концерта "Уроки истории. Праздничный концерт ко Дню Победы" на российском "Первом канале" произошел курьез.

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Один из номеров сопровождался черно-белыми фотографиями людей, вероятно участвовавших во Второй мировой войне в составе "Красной армии". Однако среди фотографий внезапно появилось фото американских грабителей времен Великой депрессии — Бонни и Клайда.

[ + – ] Ляп на российском телевидении во время концерта

На данный момент никто из руководителей "Первого канала" или организаторов концерта не объяснил, каким образом американские преступники Бонни Паркер и Клайд Бэрроу оказались среди ветеранов Второй мировой войны. Оба члена преступной группировки были расстреляны задолго до начала войны: 23 мая 1934 года они попали в засаду и были убиты техасскими рейнджерами в штате Луизиана.

Отметим, что в рамках этого же концерта состоялось выступление Таисии Повалий, которая спела украинское произведение "Пісня про рушник" на сине-желтом фоне.

Напомним, что сегодня в Москве состоялся парад, посвященный 77-й годовщине победы. Во время мероприятия не состоялась ранее запланированная воздушная часть с участием самолета Ил-80. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что причиной изменения планов стали погодные условия, однако, небо над Москвой было ясным. Существует версия, что причиной отмены воздушной части стала неисправность ключевого объекта парада, самолета Ил-80.

Также Фокус рассказывал, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что в выступлении Владимира Путина на параде в Москве было заметно отчаяние. Чиновник также опроверг утверждения Путина о том, что НАТО окружило Россию. Ведь только 6% пограничной территории страны граничит со странами Альянса.