На "Першому каналі" в Росії під час концерту до Дня Перемоги показали Бонні і Клайда (відео)

Американські грабіжники 30-х років на російському телебаченні раптово стали ветеранами Другої світової війни.

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Під час трансляції концерту "Уроки історії. Святковий концерт до Дня Перемоги" на російському "Першому каналі" відбувся курйоз.

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Один із номерів супроводжувався чорно-білими фотографіями людей, які, ймовірно, брали участь у Другій світовій війні у складі "Червоної армії". Проте серед фотографій раптово з'явилося фото американських грабіжників часів Великої депресії — Бонні і Клайда.

[ + – ] Ляп на російському телебаченні під час концерту

Наразі ніхто з керівників "Першого каналу" чи організаторів концерту не пояснив, яким чином американські злочинці Бонні Паркер та Клайд Берроу опинилися серед ветеранів Другої світової війни. Обох членів злочинного угруповання було розстріляно задовго до початку війни: 23 травня 1934 року вони потрапили в засідку і були вбиті техаськими рейнджерами в штаті Луїзіана.

Зазначимо, що у межах цього концерту відбувся виступ Таїсії Повалій, яка заспівала український твір "Пісня про рушник" на синьо-жовтому фоні.

Нагадаємо, що сьогодні в Москві відбувся парад, присвячений 77-м роковинам перемоги. Під час заходу не відбулася запланована повітряна частина за участю літака Іл-80. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що причиною зміни планів стали погодні умови, проте небо над Москвою було ясним. Існує версія, що причиною скасування повітряної частини стала несправність ключового об'єкта параду літака Іл-80.

Також Фокус розповідав, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зазначив, що у виступі Володимира Путіна на параді в Москві був помітний відчай. Чиновник також спростував твердження Путіна про те, що НАТО оточило Росію. Адже лише 6% прикордонної території країни межує із країнами Альянсу.