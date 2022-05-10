Кремль давит на производителей топлива в ЕС из-за сотрудничества с Украиной, — Коболев

Торговые компании еще обращают на это внимание, для них такое давление со стороны Кремля — проблема, говорит экс-глава правления "Нафтогаза".

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Кремль негативно реагирует и звонит производителям топлива из Европы при попытках наладить поставки в Украину. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз" в 2014-2021 годах Андрей Коболев в ходе брифинга в Медиацентре Украина.

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По его словам, Российская Федерация активно противодействует способности Украины импортировать топливо.

"В приватных переговорах представители производителей топлива или торговых компаний в ЕС признаются, что любое сотрудничество с Украиной сразу приводит к звонкам и негативным реакциям Кремля. Поскольку они еще обращают на это внимание, это для них проблема", — говорит Коболев.

Он уверен, что основная причина дефицита топлива в Украине — российская агрессия, в частности, уничтожение критических объектов инфраструктуры, нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

"Вторым важным аспектом является логистика — построение логистического канала, который сможет в достаточном объеме поставлять топливо, необходимое для военных и гражданских нужд", — констатирует Коболев.

Напомним, с 24 февраля, дня полномасштабного вторжения России в Украину, прекратился импорт автомобильного топлива из Беларуси и Российской Федерации. Также прекратились поставки по морю из-за блокирования Россией украинских портов.

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и склады горюче-смазочных материалов 2 апреля попали под массированные обстрелы со стороны Российской Федерации, в результате НПЗ остановил работу. Фокус писал о влиянии остановки Кременчугского НПЗ на рынок топлива в Украине.