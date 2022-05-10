Кремль тисне на виробників палива в ЄС через співпрацю з Україною, — Коболєв

Торгові компанії ще звертають на це увагу, для них такий тиск із боку Кремля — проблема, каже ексглава правління "Нафтогазу".

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Кремль негативно реагує та дзвонить виробникам палива з Європи при спробах налагодити постачання в Україну. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз" у 2014-2021 роках Андрій Коболєв у ході брифінгу в Медіацентрі Україна.

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За його словами, Російська Федерація активно протидіє спроможності України імпортувати паливо.

"У приватних переговорах представники виробників палива чи торгових компаній у ЄС зізнаються, що будь-яка співпраця з Україною одразу призводить до дзвінків і негативних реакцій Кремля. Оскільки вони ще звертають на це увагу, це для них проблема", — каже Коболєв.

Він упевнений, що основною причиною дефіциту палива в Україні є російська агресія, зокрема, знищення критичних об'єктів інфраструктури, нафтопереробних заводів (НПЗ).

"Другим важливим аспектом є логістика — побудова логістичного каналу, який зможе в достатньому обсязі постачати паливо, необхідне для військових і цивільних потреб", — констатує Коболєв.

Нагадаємо, з 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, припинився імпорт автомобільного палива з Білорусі та Російської Федерації. Також припинилося постачання морем через блокування Росією українських портів.

Кременчуцький нафтопереробний завод і склади паливно-мастильних матеріалів 2 квітня потрапили під масовані обстріли з боку Російської Федерації, внаслідок чого НПЗ зупинив роботу. Фокус писав про вплив зупинки Кременчуцького НПЗ на ринок палива в Україні.