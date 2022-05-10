"Растим патриотами". В Кисловодске 9 мая дети расстреляли "чучело фашиста" (фото)

Мэр города сначала сообщил об праздничной акции, а потом открестился от нее.

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В Кисловодске 9 мая устроили патриотическую акцию для детей. Им дали пневматическую винтовку и предложили расстрелять чучело "последнего фашиста". Информацию об акции распространил мэр города Евгений Моисеев.

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"На воротах вывесили чучело фашиста и оккупанта, которого дети расстреливали из пневматической винтовки, — написал он в своем телеграм-канале. — Наше младшее поколение с детства должно знать о том мировом зле, имя которому фашизм, нацизм, который сегодня снова пытается возродиться. Мы этого никогда не допустим. Мы растим наших детей патриотами и защитникам Отечества".

Позже Моисеев удалил свой пост, но его успели перепечатать другие каналы, например, "Портал Кисловодска". Поступок мэра скорее всего связан с реакцией местных жителей, которые потребовали от губернатора Ставрополья дать оценку этой акции.

Мэру Кисловодска даже пришлось оправдываться. В комментарии СМИ он заявил, что в его соцсетях пост об этой акции появился "случайно".

"Администрация не имеет к этой акции отношения. Справочная информация об этом поэтому была сразу удалена. Сообщение случайно попало в рассылку", — сказал Моисеев. По его словам, акцию устроили местные жители, а сам он ее не поддерживает.

Напомним, накануне Пасхи в России стали продавать пасхальные куличи с символикой оккупантов.

Как сообщалось, после российского вторжения Верховная Рада Украины признала РФ "страной-террористом" и запретила использовать символы "Z" и "V", которые оккупанты наносят белой краской на военную технику.