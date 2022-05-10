"Ростимо патріотами". У Кисловодську 9 травня діти розстріляли "опудало фашиста" (фото)

Мер міста спочатку повідомив про святкову акцію, а потім відхрестився від неї.

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У Кисловодську 9 травня влаштували патріотичну акцію для дітей. Їм дали пневматичну гвинтівку та запропонували розстріляти опудало "останнього фашиста". Інформацію про акцію розповсюдив мер міста Євген Мойсеєв.

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"На воротах вивісили опудало фашиста й окупанта, якого діти розстрілювали з пневматичної гвинтівки, — написав він у своєму телеграм-каналі. — Наше молодше покоління з дитинства має знати про те світове зло, ім'я якому фашизм, нацизм, який сьогодні знову намагається відродитися. Ми цього ніколи не допустимо. Ми ростимо наших дітей патріотами та захисниками Вітчизни”.

Пізніше Мойсеєв видалив свій допис, але його встигли передрукувати інші канали, наприклад, "Портал Кисловодська". Вчинок мера, швидше за все, пов'язаний з реакцією місцевих жителів, які вимагали від губернатора Ставропілля дати оцінку цій акції.

Меру Кисловодська навіть довелося виправдовуватися. У коментарі ЗМІ він заявив, що в його соцмережах допис про цю акцію з'явився "випадково".

"Адміністрація не має до цієї акції стосунку. Довідкова інформація про це тому була одразу видалена. Повідомлення випадково потрапило в розсилку", — сказав Мойсеєв. За його словами, акцію влаштували місцеві жителі, а сам її не підтримує.

Нагадаємо, напередодні Великодня в Росії почали продавати паски із символікою окупантів.

Як повідомлялося, після російського вторгнення Верховна Рада України визнала РФ "країною-терористом" і заборонила використовувати символи "Z" та "V", які окупанти наносять білою фарбою на військову техніку.