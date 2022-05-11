Болгария боится ракетных ударов и оккупации армией России, – опрос

Двое из трех опрошенных в Болгарии боятся ракетных ударов по различным объектам. Много и тех, кто опасается использования РФ ядерного оружия, но уверены в помощи НАТО.

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Большинство болгар боятся ракетных и бомбовых ударов России и последующей оккупации территории. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на результаты соцопроса агентства ESTAT по заказу фонда "Мастерская гражданских инициатив".

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Двое из трех опрошенных опасаются ракетных и бомбовых ударов по различным объектам в Болгарии, а более половины боятся российской оккупации. Трое из четырех болгар опасаются использования РФ ядерного оружия.

Результаты соцопроса могут объяснить, почему Болгария не поддерживает жесткую политику стран Запада в отношении Кремля и держит нейтральную позицию по войне в Украине.

Лишь 10% участников опроса говорят о знании истории болгаро-российских отношений. Около 80% не уверены в своих знаниях, это может повлиять на распространение пророссийских нарративов и искажение исторических фактов.

[ + – ] Болгары надеются на помощь НАТО

Более половины надеются на помощь НАТО при нападении РФ, но только 41% поддерживают членство Болгарии в Альянсе, 33% – против.

"61% болгар не знают, что Россия выступала против объединения болгарских территорий в 1885 году, а 42% уверены, что СССР не объявлял войну Болгарии. Страна была оккупирована Красной армией с 1944 по 1947 годы, после чего Болгария находилась под коммунистической диктатурой следующие 45 лет", – отметили авторы.

Болгарский премьер не боится РФ

Премьер Болгарии, 42 летний Кирил Петков в интервью французской газете Le Monde говорил о вере в НАТО и отсутствии боязни ответа от России после поставок оружия Украине.

"Нападение на одну из наших стран означает нападение на все страны-члены Альянса. России известен этот факт", — заявлял он.

[ + – ] Петков заявил о защите НАТО от России

Польша, Румыния, Германия, Франция, Великобритания и США, по словам Петкова, оказывают поддержку Украине и не вступили в прямой конфликт с Россией. Болгария находится на второй географической линии в передовой по сравнению с Польшей и Румынией, сказал премьер.

Болгария будет покупать российскую нефть

Вице-премьер Болгарии Асен Василев 8 мая пригрозил отменой поддержки нового пакет санкций Евросоюза против России, если стране не предоставят исключение на импорт российской нефти.

"Наша позиция очень ясна. Если будет исключение для некоторых стран, мы тоже хотим получить его. Если нет, мы не поддержим санкции, но я не ожидаю, что до этого дойдет исходя из текущих переговоров", — сказал Васильев.

Болгария требует двухлетней отсрочки, прежде чем присоединиться к запрету ЕС на импорт российской нефти. По словам болгарских властей, несмотря на просьбу об исключении из общего нефтяного эмбарго, стране не дали ни уступок, ни официального ответа от Еврокомиссии.

Напомним, что саботирование Болгарией и Венгрией санкций против РФ вызвало инициативу главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен отменить право вето при голосованиях за ключевые вопросы.

Болгарский парламент большинством голосов 4 мая этого года решил предоставить военно-техническую и гуманитарную помощь Украине.