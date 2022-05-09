"Больше не имеет смысла": в ЕС пересмотрят практику единогласного принятия решений

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз должен адаптироваться к новым реалиям и соответствовать демократическим ценностям.

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В Европейском Союзе планируют отменить право вето при голосованиях, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом информирует издание Ouest France.

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Чиновница считает, что право вето, которое есть у стран-участниц Евросоюза, серьезно осложняет голосование по ключевым вопросам.

"Я всегда говорила, что единогласное голосование по некоторым ключевым вопросам больше не имеет смысла. Мы также должны улучшить то, как работает наша демократия. ЕС должен адаптироваться, чтобы продолжать улучшать повседневную жизнь людей, которые здесь живут", — заявила она.

Глава Еврокомиссии в ходе своего выступления также упомянула, что сегодня особенный день, несмотря на попытки Российской Федерации затмить общую победу над нацизмом.

"Это особенный день для Европы. Откровенная попытка России переиграть карты напомнила нам об опасностях", — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Вероятно, заявление главы Еврокомиссии было продиктовано саботированием Болгарии и Венгрии санкций против Российской Федерации.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что Венгрия не поддержит санкции ЕС в отношении патриарха Кирилла. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против внесения церковных деятелей в санкционный список. Помимо этого он заявил, что идея с запретом на импорт российской нефти в ЕС также не получит поддержки венгерских властей.

Также мы информировали, что послы ЕС не согласовали новые санкции против РФ из-за позиции четырех стран. По данным журналистов, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария не поддержали введение нефтяного эмбарго.