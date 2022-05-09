"Більше немає сенсу": в ЄС переглянуть практику одноголосного прийняття рішень

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Євросоюз має адаптуватися до нових реалій та відповідати демократичним цінностям.

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У Європейському Союзі планують скасувати право вето під час голосування, заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомляє видання Ouest France.

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Чиновниця вважає, що право вето, яке має країни-учасниці Євросоюзу, серйозно ускладнює голосування з ключових питань.

"Я завжди говорила, що одноголосне голосування з деяких ключових питань більше не має сенсу. Ми також маємо покращити те, як працює наша демократія. ЄС має адаптуватися, щоб продовжувати покращувати повсякденне життя людей, які тут живуть", — заявила вона.

Глава Єврокомісії під час свого виступу також згадала, що сьогодні особливий день, попри спроби Російської Федерації затьмарити спільну перемогу над нацизмом.

"Це особливий день для Європи. Відверта спроба Росії переграти карти нагадала нам про небезпеку", — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Ймовірно, заява голови Єврокомісії продиктована саботуванням Болгарії та Угорщини щодо санкцій проти Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що Угорщина не підтримає санкції ЄС проти патріарха Кирила. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти внесення церковних діячів до списку санкцій. Крім цього, він заявив, що ідея із забороною на імпорт російської нафти в ЄС також не отримає підтримки угорської влади.

Також ми інформували, що посли ЄС не узгодили нові санкції проти РФ через позицію чотирьох країн. За даними журналістів, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія не підтримали запровадження нафтового ембарго.