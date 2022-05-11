Болгарія боїться ракетних ударів і окупації армією Росії, — опитування

Двоє з трьох опитаних у Болгарії бояться ракетних ударів по різних об'єктах. Багато тих, хто побоюється використання РФ ядерної зброї, але впевнені в допомозі НАТО.

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Більшість болгар бояться ракетних і бомбових ударів Росії та подальшої окупації території. Про це пише видання Euractiv із посиланням на результати соцопитування агентства ESTAT на замовлення фонду "Майстерня громадянських ініціатив".

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Двоє з трьох опитаних побоюються ракетних і бомбових ударів по різних об'єктах у Болгарії, а більше половини бояться російської окупації. Троє з чотирьох болгар побоюються використання РФ ядерної зброї.

Результати соцопитування можуть пояснити, чому Болгарія не підтримує жорстку політику країн Заходу щодо Кремля та тримає нейтральну позицію щодо війни в Україні.

Лише 10% учасників опитування говорять про знання історії болгарсько-російських відносин. Близько 80% не впевнені у своїх знаннях, це може вплинути на поширення проросійських наративів і спотворення історичних фактів.

[ + – ] Болгари сподіваються на допомогу НАТО

Більше половини сподіваються на допомогу НАТО при нападі РФ, але лише 41% підтримують членство Болгарії в Альянсі, 33% проти.

"61% болгар не знають, що Росія виступала проти об'єднання болгарських територій у 1885 році, а 42% впевнені, що СРСР не оголошував війну Болгарії. Країна була окупована Червоною армією з 1944 по 1947 роки, після чого Болгарія перебувала під комуністичною диктатурою наступні 45 років”, — зазначили автори.

Болгарський прем'єр не боїться РФ

Прем'єр Болгарії, 42-річний Кирил Петков в інтерв'ю французькій газеті Le Monde говорив про віру в НАТО та відсутність боязні відповіді від Росії після постачання зброї Україні.

"Напад на одну з наших країн означає напад на всі країни-члени Альянсу. Росії відомий цей факт", — заявляв він.

[ + – ] Петков заявив про захист НАТО від Росії

Польща, Румунія, Німеччина, Франція, Великобританія та США, за словами Петкова, надають підтримку Україні та не вступили в прямий конфлікт із Росією. Болгарія розташована на другій географічній лінії в передовій, порівняно з Польщею та Румунією, сказав прем'єр.

Болгарія купуватиме російську нафту

Віцепрем'єр Болгарії Асен Васильєв 8 травня пригрозив скасуванням підтримки нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо країні не нададуть виключення на імпорт російської нафти.

"Наша позиція дуже ясна. Якщо буде виняток для деяких країн, ми теж хочемо отримати його. Якщо ні, ми не підтримаємо санкції, але я не очікую, що до цього дійде, виходячи з поточних переговорів", — сказав Васильєв.

Болгарія потребує дворічного відстрочення, перш ніж приєднатися до заборони ЄС на імпорт російської нафти. За словами болгарської влади, незважаючи на прохання про виключення із загального нафтового ембарго, країні не дали ні поступок, ні офіційної відповіді від Єврокомісії.

Нагадаємо, що саботування Болгарією та Угорщиною санкцій проти РФ викликало ініціативу голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн скасувати право вето при голосуваннях за ключові питання.

Болгарський парламент більшістю голосів 4 травня цього року вирішив надати військово-технічну та гуманітарну допомогу Україні.