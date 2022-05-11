Деньги пойдут Украине: в Дублине продали картину с голым Путиным (фото)

Художник перестраховывается и не называет имени российского президента. Но вместе с тем отмечает абсурдность того, столько людей гибнет из-за принятых им решений.

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В понедельник, 9 мая, на аукционе современного искусства Herman’s в Дублине картину ирландского художника Шейна Беркери, на которой изображен обнаженный мужчина, похожий на Владимира Путина, продали за 2200 евро. Вырученные средства передали Украине. Об этом соощает Times.

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30-летний Шейн Беркери из Дублина по преимуществу изображает тело человека.

По его словам, картина под названием "Обнаженный мужчина" должна продемонстрировать, что небольшая группа лиц может творить злодеяния по отношению к невиновным.

По словам Беркери, картина служит напоминанием о том, что это всего лишь обычный человек.

"Думаю, стоит отметить, насколько абсурдно то, что столько людей гибнет из-за решений, которые он принимает", — пояснил художник.

Вырученные на аукционе деньги художник японо-ирландского происхождения пожертвует Красному Кресту. Представители аукционного дома Herman’s отменили аукционный сбор, к общей сумме также добавилась комиссия покупателя. В общей сложности Украине передадут 2876 евро и 50 центов.

Художник все же не решается упомянуть имени российского президента: "Может быть, я излишне перестраховываюсь, не называя его имени, но все могут догадаться, кто это".

"Вызывает странное ощущение знакомого и в то же время чего-то странного. Бархат обнаженного тела резко контрастирует с деспотичным морщинистым лицом", — говорится в описании картины. Покупатель картины пожелал остаться неизвестным.

Беркери не впервые пишет картину, чтобы выразить протест. В 2015 году он, будучи студентом Национального колледжа искусств и дизайна, нарисовал обнаженного директора колледжа, после демонстраций студентов, которые были недовольны условиями обучения и проживания.

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