Гроші підуть Україні: у Дубліні продали картину з голим Путіним (фото)

Художник перестраховується і не називає імені російського президента. Але водночас зазначає абсурдність того, стільки людей гине через ухвалені ним рішення.

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У понеділок, 9 травня, на аукціоні сучасного мистецтва Herman's у Дубліні картину ірландського художника Шейна Беркері, на якій зображено оголеного чоловіка, схожого на Володимира Путіна, продали за 2 200 євро. Виручені кошти передали Україні. Про це повідомляє Times.

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30-річний Шейн Беркері з Дубліна переважно зображує тіло людини.

За його словами, картина під назвою "Оголений чоловік" має продемонструвати, що невелика група осіб може чинити злочини проти невинних.

За словами Беркері, картина слугує нагадуванням про те, що це лише звичайна людина.

"Думаю, варто зазначити, наскільки абсурдним є те, що стільки людей гине через рішення, які він ухвалює", — пояснив художник.

Виручені на аукціоні гроші художник японсько-ірландського походження пожертвує Червоному Хресту. Представники аукціонного будинку Herman's скасували аукціонний збір, до загальної суми також додалася комісія покупця. Загалом Україні передадуть 2 876 євро та 50 центів.

Художник все ж таки не наважується згадати імені російського президента: "Можливо, я зайве перестраховуюсь, не називаючи його імені, але всі можуть здогадатися, хто це".

"Викликає дивне відчуття знайомого й у той же час чогось дивного. Оксамит оголеного тіла різко контрастує з деспотичним зморшкуватим обличчям", — йдеться в описі картини. Покупець картини забажав залишитися невідомим.

Беркері не вперше пише картину, щоб висловити протест. У 2015 році він, будучи студентом Національного коледжу мистецтв і дизайну, намалював оголеного директора коледжу після демонстрацій студентів, які були незадоволені умовами навчання та проживання.

Раніше Фокус знався на тому, що відстоювала Україна на Венеціанській бієнале. Великий форум сучасного мистецтва відбувається без участі Росії, але з трьома українськими експозиціями. Про те, що відбувається на фестивалі, і як люди культури оцінюють війну Росії в Україні, розповів кореспондент Фокусу з місця подій.