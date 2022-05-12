Финская государственная энергетическая компания Fortum решила уйти из России

Концерн Fortum управляет семью электростанциями в России, а дочерним компаниям "Фортум" и "Юнипро" в РФ принадлежат 12 электростанций мощностью 15,5 ГВт.

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Государственный энергетический концерн из Финляндии Fortum принял решение о контролируемом уходе из российского рынка. Кроме того, концерн прекратит использование своего бренда в России и выставит на продажу свою дочернюю компанию "Фортума". Об этом говорится в в заявлении президента компании Маркуса Раурамо.

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"Вместе со своими союзниками ЕС мы скоординированно и решительно отреагировали, чтобы поддержать Украину и изолировать Россию широкими санкциями, охватывающими также энергетику", — сообщил президент.

По его словам, динамика процессов прекращения деятельности будет зависеть от одобрения регулирующих органов.

Ранее финский концерн принял решения отказаться от инвестиционных проектов в России.

"В дополнение к ранее объявленному прекращению инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний мы решили осуществить контролируемый уход с российского рынка", — отметил Раурамо.

Деятельность компании Fortum

Финская компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, управляет семью электростанциями в России, а ее немецкая дочерняя компания Uniper SE владеет еще пятью электростанциями балансовой стоимостью около 6 млрд долларов. Fortum также владеет крупнейшим в стране портфелем ветряных и солнечных электростанций.

В России Fortum принадлежат 98,23% в "Фортуме" и около 30% — в ТГК-1, который является основным акционером "Газпром энергохолдинг". Финский концерн также имеет пакет в размере 73,4% немецкой компании Uniper, владеющей 83,73% энергокомпании "Юнипро". Дочерним "Фортум" и "Юнипро" в РФ принадлежат 12 электростанций мощностью 15,5 ГВт.

С началом военной агрессии России 24 февраля компания не прекратила своей деятельности в РФ, однако премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале апреля заявила, что "финские компании должны покинуть Россию очень скоро", а дни компании Fortum в России уже сочтены.

Как сообщает издание "Коммерсантъ" в начале мая компания Fortum испытывала давление со стороны Greenpeace. Активисты организации в знак протеста против сотрудничества с РФ пикетировали здание головного офиса Fortum, разрисовали вертолетную площадку перед зданием антивоенными лозунгами, а также вывели баннер.

Напомним, что немецкая технологическая корпорация Siemens решила полностью покинуть российский рынок. После начала полномасштабной войны в Украине Siemens приостановила проведение новых бизнес-операций, а 12 мая начала процесс по уходу с российского рынка, где у нее насчитывается около 3 тысяч сотрудников.

Сегодня, 12 мая, президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин заявили о необходимости вступления страны в НАТО. Руководство страны считает, что членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии и деятельность всего Альянса.