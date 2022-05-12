Фінська державна енергетична компанія Fortum вирішила піти з Росії

Концерн Fortum керує сімома електростанціями в Росії, а дочірнім компаніям "Фортум" та "Юніпро" у РФ належать 12 електростанцій потужністю 15,5 ГВт.

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Державний енергетичний концерн із Фінляндії Fortum ухвалив рішення про контрольований вихід з російського ринку. Крім того, концерн припинить використання свого бренду в Росії та виставить на продаж свою дочірню компанію "Фортума". Про це йдеться в заяві президента компанії Маркуса Раурамо.

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"Разом зі своїми союзниками ЄС ми скоординовано та рішуче відреагували, щоб підтримати Україну та ізолювати Росію широкими санкціями, що охоплюють також енергетику", — повідомив президент.

За його словами, динаміка процесів припинення діяльності залежатиме від схвалення органів-регуляторів.

Раніше фінський концерн ухвалив рішення відмовитися від інвестиційних проєктів у Росії.

"На додаток до раніше оголошеного припинення інвестицій та фінансування наших російських дочірніх компаній ми вирішили здійснити контрольований відхід з російського ринку", — зазначив Раурамо.

Діяльність компанії Fortum

Фінська компанія, контрольний пакет акцій якої належить державі, керує сімома електростанціями в Росії, а її німецька дочірня компанія Uniper SE має ще п'ять електростанцій балансовою вартістю близько 6 млрд доларів. Fortum також володіє найбільшим у країні портфелем вітряних та сонячних електростанцій.

У Росії Fortum належать 98,23% у "Фортумі" і близько 30% — у ТГК-1, який є основним акціонером "Газпром енергохолдинг". Фінський концерн також має пакет у розмірі 73,4% німецької компанії Uniper, яка володіє 83,73% енергокомпанії "Юніпро". Дочірнім "Фортум" та "Юніпро" у РФ належать 12 електростанцій потужністю 15,5 ГВт.

З початком військової агресії Росії 24 лютого компанія не припинила своєї діяльності у РФ, проте прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін на початку квітня заявила, що "фінські компанії мають покинути Росію дуже скоро", а дні компанії Fortum у Росії вже пораховані.

Як повідомляє видання "Коммерсантъ" на початку травня компанія Fortum зазнавала тиску з боку Greenpeace. Активісти організації на знак протесту проти співпраці з РФ пікетували будівлю головного офісу Fortum, розмалювали вертолітний майданчик перед будинком антивоєнними гаслами, а також вивели банер.

Нагадаємо, що німецька технологічна корпорація Siemens вирішила повністю залишити російський ринок. Після початку повномасштабної війни в Україні Siemens призупинила проведення нових бізнес-операцій, а 12 травня розпочала процес звільнення з російського ринку, де в неї налічується близько 3 тисяч співробітників.

Сьогодні, 12 травня, президент Фінляндії Саулі Нійністе та прем'єр-міністр Санна Марін заявили про необхідність вступу країни до НАТО. Керівництво країни вважає, що членство в НАТО зміцнить безпеку Фінляндії та діяльність Альянсу.