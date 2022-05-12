В воинской части в Хабаровском крае взорвался порох, есть погибший, — СМИ

Взрыв произошел при разгрузке боеприпасов в поселке Тейсин. Один человек погиб на месте, восемь обратились за медпомощью.

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В Хабаровском крае произошел взрыв в воинской части поселка Тейсин Амурского района. Об этом сообщает российское агентство Тасс.

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Как стало известно, взрыв произошел на пороховом складе при разгрузке боеприпасов. Один военнослужащий скончался на месте, еще восемь обратились за медицинской помощью, их доставили в больницу. Позже в региональном Минздраве рассказали журналистам, что двое пострадавших получили серьезные ожоги.

На месте происшествия работали сотрудники пожарной службы. СМИ пишут, что причиной происшествия стало нарушение правил безопасности.

Напомним, что в начале апреля Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список военнослужащих из Хабаровского края, которые принимали участие в боевых действиях на территории Киевской области. Украинская разведка назвала имена 54 российских оккупантов из этого региона РФ.

Ранее Фокус писал, что в Белгородской области сняли работу ПВО по неопознанному объекту. В местных пабликах предполагают, что средства ПВО пытались сбить самолет и винят Украину в нападении.

5 мая власти Белгородской области также обвиняли Украину в обстрелах приграничных населенных пунктов.