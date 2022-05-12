В воинской части в Хабаровском крае взорвался порох, есть погибший, — СМИ
Взрыв произошел при разгрузке боеприпасов в поселке Тейсин. Один человек погиб на месте, восемь обратились за медпомощью.
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В Хабаровском крае произошел взрыв в воинской части поселка Тейсин Амурского района. Об этом сообщает российское агентство Тасс.
Как стало известно, взрыв произошел на пороховом складе при разгрузке боеприпасов. Один военнослужащий скончался на месте, еще восемь обратились за медицинской помощью, их доставили в больницу. Позже в региональном Минздраве рассказали журналистам, что двое пострадавших получили серьезные ожоги.
На месте происшествия работали сотрудники пожарной службы. СМИ пишут, что причиной происшествия стало нарушение правил безопасности.
Напомним, что в начале апреля Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список военнослужащих из Хабаровского края, которые принимали участие в боевых действиях на территории Киевской области. Украинская разведка назвала имена 54 российских оккупантов из этого региона РФ.
Ранее Фокус писал, что в Белгородской области сняли работу ПВО по неопознанному объекту. В местных пабликах предполагают, что средства ПВО пытались сбить самолет и винят Украину в нападении.
5 мая власти Белгородской области также обвиняли Украину в обстрелах приграничных населенных пунктов.